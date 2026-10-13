Cierre de la cárcel de Devoto: el Papa León XIV solo visitará a menos del 5 por ciento de los presos

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló que para la llegada del Papa León XIV permanecerán en la cárcel de Devoto menos de un 5% de los internos. La visita del Sumo Pontífice a la Argentina, prevista para noviembre, prevé un recorrido por el histórico penal ubicado en el barrio porteño. En la cárcel de Villa Devoto quedan aproximadamente 1.174 presos, luego de que este fin de semana comenzara el traslado progresivo de un total de 1.500 internos hacia el nuevo complejo penitenciario en Marcos Paz.

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“Entre 60 y 80 presos quedarán seleccionados para el encuentro”, aseguró, en el marco del operativo de cierre del penal y traslado a Marcos Paz. Según confirmó la ministra de Seguridad sólo entre 60 y 80 internos permanecerán allí para el encuentro con su santidad. “Ya fueron seleccionados y se envió la historia de vida de dos o tres que recibirán una devolución personal”, explicó.

El anuncio se da en medio del operativo de cierre definitivo de Devoto, que el año próximo cumpliría 100 años. “Lo que tantas veces pensamos que era imposible, finalmente está ocurriendo”, dijo Monteoliva, que destacó la coordinación con el Gobierno de la Ciudad y el Servicio Penitenciario Federal. En la cárcel de Villa Devoto quedan aproximadamente 1.174 presos, luego de que este fin de semana (11 y 12 de octubre de 2026) comenzara el traslado progresivo de un total de 1.500 internos hacia el nuevo complejo penitenciario en Marcos Paz.

El cierre de Devoto: el Papa León XIV solo visitará a menos del 5 por ciento de los presos

La funcionaria aclaró que los traslados se suspenderán durante la visita papal y se retomarán luego de la partida de León XIV. “Nuestra meta es finalizar este año con Devoto trasladado y cerrado”, subrayó. En paralelo, Monteoliva resaltó que el operativo de traslado ya alcanzó al 40% de la población carcelaria. “Al día de hoy, el 40% de los presos de Devoto fueron trasladados”, precisó.

El traslado de los presos de Devoto

El operativo de traslado de internos hacia el nuevo Centro Penitenciario N°8 en Marcos Paz ya alcanzó al 40% de la población carcelaria. “Al día de hoy, el 40% de los presos de Devoto fueron trasladados”, precisó la funcionaria. Monteoliva subrayó que el proceso implicó un trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Han sido meses de planificación y práctica”, dijo.

“El domingo trasladamos 326 personas y el lunes 280 más. En total, más de 600 internos”, detalló la ministra, quien calificó el operativo como “muy importante”. La funcionaria explicó que las cinco fuerzas federales participaron en el dispositivo, con convoyes diferenciados y un comando unificado. “Es significativo porque no sólo damos respuesta al barrio y a la ciudad, sino también a la población penitenciaria”, sostuvo.

Monteoliva recordó que el convenio para cerrar Devoto se firmó en 2018, pero recién ahora se concreta. “La infraestructura del penal es compleja y no admite más parches”, afirmó. La ministra destacó las condiciones del nuevo complejo de Marcos Paz: “Son 60 hectáreas construidas, con grandes módulos, hospital, servicio odontológico de primera línea y un sistema de cocina y distribución de alimentos”.

Respecto a los reclamos por la continuidad educativa de los internos, Monteoliva dijo que “el Servicio Penitenciario Federal tiene convenios con 16 universidades. Nadie verá interrumpidos sus estudios ". La ministra insistió en que el traslado es “una cuestión de sentido común”: “Devoto va a cumplir 100 años, es una infraestructura que no da más. Por fin llegamos a una solución para todo”,