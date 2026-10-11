Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 11 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 11 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 11 de octubre
El dólar oficial despidió la semana con una cotización de compra a $1485 y venta a $1535, mientras que la variación fue de -0,32%. Con el mercado cerrado durante el fin de semana, estos son los valores con los que quedó para la referencia de este domingo, 11 de octubre.
Hace 26 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 11 de octubre
Este domingo, con el mercado cambiario inactivo, el dólar blue se mantiene en $1520 para la compra y $1540 para la venta, con una variación de 0,00% respecto de los valores de referencia.
Hace 14 horas
Un economista cercano a Milei pidió devaluar: "Tipo de cambio real más alto"
Alberto Ades, economista cercano a Javier Milei y mencionado como posible reemplazante de Luis Caputo, planteó la necesidad de un tipo de cambio real más alto para aliviar a los sectores afectados por las importaciones. Advirtió que no todas las actividades lograrán sobrevivir y reconoció las dificultades de aplicar una devaluación sin acelerar la inflación. Sus declaraciones profundizan las diferencias sobre el rumbo económico del Gobierno en plena recesión.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 10 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
16:03 | 09/10/2026
¿Palito a Caputo? Un economista cercano a Javier Milei cuestionó el precio del dólar
Alberto Ades destacó los avances fiscales y la desinflación, pero planteó si un tipo de cambio real más alto podría aliviar a los sectores afectados por la apertura comercial. También puso en discusión la política monetaria y el acceso al crédito privado.
Según su análisis, el dólar barato presiona a la industria y al empleo, mientras que la falta de financiamiento frena la transformación productiva argentina.
14:58 | 09/10/2026
Sin cambios en el dólar oficial y blue, cerraron a la baja los financieros
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15:54 | 08/10/2026
Qué puede pasar con el dólar en octubre
El Banco Central difundió las nuevas expectativas del mercado para el último trimestre del año.
A cuánto va a estar el dólar según el REM
15:04 | 08/10/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.540
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
15:06 | 07/10/2026
Los activos argentinos volvieron a terrenos negativo luego del respiro que le dio Brasil
Los bonos soberanos vuelven a terreno negativo tras dos ruedas de fuertes subas por el resultado electoral en Brasil. El dólar oficial llega a $1.545 y el riesgo país rebota 3,1% hasta los 595 puntos.
12:51 | 07/10/2026
El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.545
El mercado financiero se mueve al ritmo de las últimas novedades económicas. Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones de la divisa estadounidense en la city porteña este miércoles 7 de octubre.
14:13 | 06/10/2026
Los dólares oficial y blue cerraron sin cambios, pero subieron las variantes financieras
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
11:46 | 06/10/2026
Cómo pagar los dólares de la tarjeta
Quienes tengan consumos en moneda extranjera pueden elegir cómo cancelar el resumen. Pagar con dólares propios permite evitar la percepción que se aplica cuando esos gastos se abonan en pesos.
Consumos en dólares cómo los pago
16:55 | 05/10/2026
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
El mercado cambiario inicia la semana con una brecha reducida entre las distintas cotizaciones. El dólar oficial, el MEP y el blue operan a valores cercanos, aunque existen diferencias en la forma de acceder a cada uno.
A cuánto cotiza el dólar oficial
12:13 | 05/10/2026
El dólar oficial operó sin cambios y cerró en $ 1.540
Tras el resultado de las elecciones en Brasil, el mercado cambiario recibió el impacto de los resultados y se mueve al compás de las últimas noticias. Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 4 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
16:42 | 03/10/2026
Marina Dal Poggetto advierte sobre la economía de Milei: "Está comprando menos dólares"
La directora de una de las principales consultoras políticas ubicó el comienzo del estancamiento económico en febrero del 2025. Según planteó, "la Argentina se está encareciendo en dólares".