El Gobierno oficializó el cierre de Devoto y trasladó a más de 600 detenidos a Marcos Paz  

El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes el cierre del Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, en medio de un operativo de traslado masivo de internos hacia el nuevo establecimiento de Marcos Paz. La medida quedó plasmada en la resolución publicada en el Boletín Oficial, que habilita formalmente el Complejo Penitenciario Federal VIII, ubicado en el Acceso Zabala, con capacidad provisoria para 2.232 detenidos.

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El domingo comenzó el procedimiento de reubicación y, en las dos primeras jornadas, ya fueron trasladados 609 internos. Según informó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, “sumados a los 326 de ayer, ya son 609 presos trasladados, más del 40% de la población penitenciaria de Devoto”.

El nuevo penal fue construido sobre un predio de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad. Además, dispone de áreas destinadas a salud, educación, visitas, comunicaciones y otros servicios básicos para la vida cotidiana de la población penal. Sin embargo, la resolución oficial que sostiene que el complejo reúne las condiciones estructurales y operativas para entrar en funciones, reconoce que existen observaciones técnicas y tareas pendientes de subsanación. En ese sentido, instruye al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a presentar en un plazo de 90 días su proyecto de estructura organizativa y el manual de funcionamiento.

El operativo de traslado está a cargo de un Comando Unificado Federal, creado para planificar la logística y coordinar el despliegue de seguridad entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. En el dispositivo participan el SPF, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con apoyo de las fuerzas porteñas y bonaerenses.

El procedimiento se realiza de manera escalonada y continuará durante varias jornadas hasta completar el vaciamiento de Devoto. Una vez concluida esa etapa, el plan oficial prevé trasladar a Marcos Paz a otros 350 detenidos alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de liberar plazas en esos espacios de detención transitoria.

El cierre de Devoto responde al acuerdo firmado en 2018 para construir un nuevo penal federal en Marcos Paz y desafectar la cárcel porteña, ubicada en una zona residencial. Con la mudanza de los cerca de 1.500 internos, el Gobierno busca reorganizar el sistema penitenciario y ampliar la capacidad de alojamiento en unidades de máxima seguridad.

Nota en desarrollo.