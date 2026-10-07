Crearon un comando específico dentro del Comando Unificado Federal para planificar, coordinar y ejecutar el despliegue durante el traslado.

El Gobierno nacional puso en marcha el operativo para trasladar a los presos alojados en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, conocido como cárcel de Devoto, al nuevo establecimiento ubicado en Marcos Paz. La medida fue formalizada el martes mediante la Resolución 1018/2026 del Ministerio de Seguridad, que creó un comando específico dentro del Comando Unificado Federal para planificar, coordinar y ejecutar el despliegue durante el traslado.

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El dispositivo tendrá participación de organismos nacionales y contará además con representantes del distrito porteño y de la provincia de Buenos Aires, que fueron convocados para integrar la estructura operativa.

¿Cómo será el operativo para trasladar a los presos de Devoto a Marcos Paz?

El comando creado por el Ministerio de Seguridad estará integrado por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Subsecretaría de Despliegue Territorial, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. También participarán la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La conducción general quedó a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal, quien deberá coordinar la elaboración del plan operacional. El esquema deberá contemplar especialmente el perfil criminológico de las personas que serán trasladadas y los posibles riesgos durante el recorrido entre la Ciudad de Buenos Aires y Marcos Paz.

El despliegue no se limitará al traslado de los internos. La resolución establece que también deberá garantizar la seguridad del equipamiento movilizado, proteger a la población civil y al personal afectado, y custodiar los establecimientos penitenciarios, los corredores viales y otros puntos considerados estratégicos.

Además, el dispositivo deberá establecer mecanismos de enlace, alerta temprana, intercambio de información y respuesta inmediata ante eventuales incidentes o contingencias.

¿Cómo es la nueva cárcel de Marcos Paz?

El nuevo complejo penitenciario se extiende sobre un predio de 80 hectáreas, de las cuales 60 están ocupadas por construcciones. El establecimiento cuenta con cuatro institutos de alojamiento, cada uno preparado para recibir a más de 500 personas, con una capacidad total de 2240 internos. Las áreas de reclusión incluyen celdas dobles y espacios de alojamiento colectivo.

El diseño incorpora un doble anillo de seguridad, una fosa intermedia y sistemas de detección de movimiento, cámaras y alarmas. Cada uno de los cuatro institutos dispone además de su propio cerco doble, mientras que las estructuras fueron construidas principalmente con hormigón armado y materiales especiales para reforzar la seguridad y la protección contra incendios.

El establecimiento también dispone de espacios destinados a actividades educativas, capacitación laboral y talleres de trabajo, además de sectores de salud, culto y visitas. El complejo incluye un gimnasio, salas de videoconferencia, aulas, un edificio administrativo, canchas de fútbol y huertas en los espacios exteriores.