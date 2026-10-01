La Ciudad terminó la megaobra pluvial de Palermo y se prepara para El Niño

La obra forma parte de un programa de 29 intervenciones pluviales previstas para 2026, en un contexto en el que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contempla un escenario de precipitaciones por encima de lo normal asociado al fenómeno conocido como “Súper Niño”.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires finalizó las obras de reparación de la red pluvial sobre la avenida Dorrego, entre Figueroa Alcorta y Del Libertador, en Palermo. Los trabajos sumaron casi tres cuadras de nuevos conductos para prevenir inundaciones ante el fenómeno del "Súper Niño".

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Los trabajos que incluyeron la incorporación de nuevos conductos para recuperar la capacidad de evacuación de agua ante episodios de lluvias intensas comenzaron en abril a partir de un diagnóstico técnico que detectó obstrucciones y problemas que afectaban su normal funcionamiento.

La obra forma parte de un programa de 29 intervenciones pluviales previstas para 2026, en un contexto en el que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contempla un escenario de precipitaciones por encima de lo normal asociado al fenómeno conocido como “Súper Niño”.

A la espera de El Niño: ¿Qué trabajos se realizaron en la avenida Dorrego?

La intervención incorporó 293 metros lineales de nuevos conductos, equivalentes a casi tres cuadras de infraestructura subterránea, además de la readecuación de dos módulos de sumidero y la instalación de seis nuevas bocas de registro. Estas últimas permiten acceder a la red desde la superficie para realizar tareas de limpieza y desobstrucción.

El reemplazo de los tramos afectados permitió recuperar la capacidad de evacuación de la red en este sector de Palermo. La obra también apuntó a mejorar las condiciones de mantenimiento, uno de los problemas detectados durante el relevamiento previo realizado antes del inicio de los trabajos.

"Trabajamos todos los días para mejorar el sistema pluvial y que el agua drene con mayor facilidad. Estamos haciendo las obras necesarias para enfrentar de la mejor manera los desafíos climáticos cada vez más complejos como el Súper Niño", destacó el ministro de Espacio Público porteño, Ignacio Baistrocchi.

La intervención sobre Dorrego se integra a un esquema más amplio de infraestructura hidráulica. De las 29 obras previstas para 2026, 20 corresponden a esquemas de mayor escala: 13 ya fueron terminadas, dos están próximas a finalizar y otras cinco fueron programadas. El plan también contempla seis trabajos de limpieza y desobstrucción y tres obras integrales.

Entre las tareas en ejecución se encuentra la limpieza del arroyo Cildañez, uno de los cursos de agua entubados que atraviesan la Ciudad, donde se prevé retirar más de 37.000 metros cúbicos de sedimentos para recuperar capacidad de circulación.

¿Cómo continúa el plan hidráulico de la Ciudad?

Desde diciembre de 2023, la Ciudad de Buenos Aires contabiliza más de 60 obras de ampliación, adecuación, reparación y limpieza de la red pluvial y del Plan Hidráulico, con más de 13.000 metros lineales de nuevos conductos. También fueron completados los túneles aliviadores Crisólogo Larralde y Ciudad de la Paz y se amplió el reservorio del Parque Sarmiento.

El esquema de prevención incluye un dispositivo de seguimiento ante alertas meteorológicas. Para ello, se establecieron 177 puntos de monitoreo distribuidos en las 15 comunas, de los cuales 83 son fijos y están ubicados en pasos bajo nivel y puentes, mientras que los 94 restantes permiten controlar desagües, estaciones de bombeo y posibles acumulaciones de agua.

La estrategia se completa con trabajos en distintos sectores porteños, entre ellos las cuencas de los arroyos Cildañez y San Pedrito, donde se desarrollan intervenciones hidráulicas vinculadas con el drenaje de agua en barrios del sur de la Ciudad.