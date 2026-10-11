Mientras EE.UU. descarta atacar Irán antes de las elecciones, se intensifica la guerra entre los hutíes y Arabia Saudita

El alto comandante militar iraní y subcoordinador del ejército, Habibollah Sayyari, afirmó que las fuerzas iraníes continuarán atacando buques en el estrecho de Ormuz "si fuera necesario", según informan los medios iraníes.





“Hemos asestado golpes a buques enemigos, y si vuelve a ocurrir algo contra Irán, los atacaremos. No estamos atados de manos y contamos con instalaciones y capacidades específicas y generales a nivel mundial”, añadió.