El conflicto en Medio Oriente tuvo una peligrosa aceleración en las últimas 18 horas tras un masivo ataque con misiles ejecutado por los rebeldes hutíes de Yemen contra el Aeropuerto Internacional de Riad, en Arabia Saudita. La incursión, que dejó víctimas fatales y más de 300 heridos en territorio saudita, provocó la reacción inmediata de Washington: la Casa Blanca confirmó que evalúa unirse activamente a las represalias militares, lo que amenaza con arrastrar nuevamente a la región a una confrontación directa y a gran escala entre Estados Unidos, Israel e Irán. Seguí el minuto a minuto en El Destape.
Mientras EE.UU. descarta atacar Irán antes de las elecciones, se intensifica la guerra entre los hutíes y Arabia Saudita
Tras el letal ataque al aeropuerto de Riad, el conflicto se extiende entre contraofensivas aliadas en Yemen y tensiones marítimas entre Washington y Teherán.
Hace 5 minutos
Irán continuará atacando buques en Ormuz "si es necesario", según un alto mando militar
El alto comandante militar iraní y subcoordinador del ejército, Habibollah Sayyari, afirmó que las fuerzas iraníes continuarán atacando buques en el estrecho de Ormuz "si fuera necesario", según informan los medios iraníes.
“Hemos asestado golpes a buques enemigos, y si vuelve a ocurrir algo contra Irán, los atacaremos. No estamos atados de manos y contamos con instalaciones y capacidades específicas y generales a nivel mundial”, añadió.
Hace 20 minutos
Irak, la UE y el Reino Unido condenaron el ataque de los hutíes
Líderes internacionales condenaron el mortal ataque de los hutíes contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, la capital saudita.
- El vocero del primer ministro iraquí, Sabah al-Numan, condenó el ataque, advirtiendo que ponía en peligro "la seguridad y la estabilidad regionales" y pidiendo el cese de las hostilidades.
- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el ataque de "escalada peligrosa" por parte de los grupos afines a Irán, que empuja a la región a una espiral de violencia que amenaza las redes mundiales de transporte y energía.
- La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, denunció el ataque como un "atroz acto de terror" contra la infraestructura civil.
- El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó que el ataque, "totalmente despreciable", ponía de manifiesto un peligroso patrón de ataques de los hutíes contra objetivos civiles en Arabia Saudí.
- El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, también condenó el ataque como un "acto terrorista" contra la aviación civil y ofreció sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas.
Hace 1 hora
Las escuelas de Riad abandonarán la presencialidad
Según informó la agencia de noticias AFP, citando un correo electrónico enviado a los padres, las escuelas de Riad pasarán a la enseñanza a distancia durante una semana tras el mortal atentado en el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita.
Hace 1 hora
Trump confirmó que evalúa responder activamente tras el ataque en Riad
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que pronto decidirá si se une a los ataques saudíes contra la milicia hutí tras el ataque al aeropuerto internacional de Riad.
"Puede que sí. Lo vamos a analizar. Acabamos de enterarnos del reciente ataque, así que tomaremos una decisión", sostuvo Trump ante los periodistas en la Casa Blanca. "Nos movemos muy rápido", agregó.
El mandatario calificó los ataques contra Arabia Saudí como "algo terrible" y afirmó que el Reino puede defenderse.
Hace 2 horas
Un ataque al Aeropuerto de Riad dejó 12 muertos y más de 300 heridos
Un ataque con misil balístico contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad dejó un balance trágico de al menos 12 muertos y 309 heridos. El proyectil impactó directamente en el complejo de la terminal de pasajeros, provocando escenas de pánico, evacuaciones masivas y la suspensión total de las operaciones aéreas en la capital saudita.
Entre los fallecidos confirmados se encuentran cuatro ciudadanos saudíes y ocho extranjeros —incluidos nacionales de Estados Unidos, Egipto, Jordania, Siria, Palestina, Sudán y Bangladesh—. Múltiples heridos permanecen en estado crítico en hospitales de Riad.
La coalición militar liderada por Arabia Saudita atribuyó la ofensiva a los insurgentes hutíes de Yemen, calificando el hecho como un "crimen de guerra" contra infraestructura civil y advirtiendo sobre una respuesta inminente de gran escala.
11:56 | 10/10/2026
Teherán muestra enojo con Rubio y Putin se propuso mediar entre Irán y EE.UU.
El presidente ruso le informó a Washington cuáles son las condiciones de Irán para terminar la guerra, ofreciéndose como intermediario, mientras que en Teherán varios altos funcionarios se mostraron enojados con las declaraciones de Marco Rubio sobre la República Islámica.
16:24 | 09/10/2026
Alertan que en junio y julio fueron atendidos 1.200 palestinos por ataques de Israel
Los datos, arrojados por Médicos Sin Fronteras (MSF), dan cuenta de la avanzada israelí sobre el territorio de Gaza, donde ya murieron más de 74.000 palestinos en los últimos tres años.
08:51 | 09/10/2026
Trump prometió un anuncio "grande" mientras sube el brent e Irán atacó un petrolero
El presidente Donald Trump dará "un importante anuncio" sobre la guerra en Irán, mientras las autoridades de Teherán confirmaron haber atacado un buque petrolero en el estrecho de Ormuz.
08:19 | 08/10/2026
Trump aseguró que no atacará a Irán antes de las elecciones de Estados Unidos
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este jueves 8 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
09:15 | 07/10/2026
Las autoridades de Gaza anuncian 74.250 muertos en tres años de ofensiva de Israel
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este miércoles 7 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
09:53 | 06/10/2026
Netanyahu afirmó que Hamás podría lanzar ataques antes de las elecciones de Israel
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este martes 6 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
09:32 | 05/10/2026
Se dispara el petróleo mientras Irán advierte que no abrirá el estrecho de Ormuz
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este lunes 5 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
15:18 | 03/10/2026
Flydubai: Emiratos Árabes dijo que el copiloto intentó tomar el control del avión
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos señalaron que el copiloto del vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv atacó al comandante con un hacha de emergencia.
09:28 | 03/10/2026
Ataques en Ormuz: proyectiles "no identificados" impactaron contra dos petroleros
La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó que los ataques sucedieron por separado.
07:36 | 02/10/2026
EE.UU. refuerza su presencia militar en Medio Oriente y crece la tensión con Irán
Washington envió unos 9.000 soldados a bordo de siete buques mientras Trump evalúa una nueva escalada contra Teherán tras las elecciones de noviembre.
08:09 | 01/10/2026
Trump confirmó que mandará tres nuevos portaaviones a Medio Oriente en noviembre
El gobierno estadounidense anunció que enviará tres nuevos portaaviones y dos grupos de desembarco a las inmediaciones de Irán para el mes de noviembre. Lo informó el Comando Central norteamericano a través de un comunicado.
11:23 | 30/09/2026
Ministros israelíes apuntan al "terrorismo" tras el desvío de un avión con 180 israelíes
Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich afirmaron que un terrorista intentó estrellar la nave con 180 israelíes a bordo, mientras la aerolínea Flydubai confirmó que los pasajeros están a salvo y que se investigan las causas del incidente.
10:49 | 30/09/2026
El petróleo cierra septiembre con alzas de hasta 14% por estancamiento de negociaciones
A pesar de la paulatina recuperación en los despachos desde Medio Oriente y la reactivación de puertos saudíes, la escasez de combustibles derivados y la negativa de Donald Trump a flexibilizar sanciones mantienen la presión sobre el mercado energético.
Imagen de archivo de un petrolero atracado en una terminal petrolífera marítimas cerca de Basora, Irak.
06:51 | 30/09/2026
Irán confirma que recibió la respuesta de EEUU a su propuesta de paz
Teherán informó que Washington respondió a su iniciativa para retomar las negociaciones, mientras EEUU amplía sanciones contra Irán y completa su retirada militar de Irak.