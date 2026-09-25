Cura condenado por torturar y matar pidió estar en la visita del Papa a Devoto: "Un bálsamo"

El excapellán Christian Federico von Wernich, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, envió una carta a la Iglesia Católica para que sea trasladado a la Cárcel de Devoto y así poder participar de la visita que hará el Papa León XIV en noviembre próximo. "Un bálsamo de misericordia", lanzó. Fue detenido hace 23 años y está alojado Campo de Mayo.

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Von Wernich fue hallado culpable en 2007 de siete (7) homicidios, 31 casos de torturas y 42 privaciones ilegales de la libertad durante el Golpe de Estado de 1976. Ahora, a sus 89 años, el sacerdote dice que sería "un bálsamo de misericordia y paz espiritual" poder asistir a la recorrida que hará el Papa en Devoto el 11 de noviembre.

"Con todo el fervor de mi vocación sacerdotal -en la cual he servido en el pasado como capellán-, mi más hondo anhelo espiritual es poder estar presente en ese encuentro único con el Sucesor de Pedro para recibir su bendición tras la prolongada cruz que estoy viviendo", escribió el cura represor en su carta.

Su mensaje fue enviado este miércoles al obispo de Nueve de Julio, Ariel Torrado Mosconi, con el objetivo de obtener un permiso especial para salir de Campo de Mayo, donde está detenido, y participar del encuentro que hará el Sumo Pontífice con los presos de Devoto.

"Dada mi avanzada edad, mi actual condición de discapacidad motriz y los rigores acumulado de tantos años de encierro, le ruego con el corazón en la mano que encabece esta gestión", planteó.

En la misiva, von Wernich le pidió al obispo "su intervención directa" como una "sagrada misión" para que se concrete su solicitud. "Su voz paternal y su autoridad moral tienen el peso indispensable para que la justicia contemple este pedido", añadió en la carta al obispo.

El caso de von Wernich

Durante la última dictadura militar, el sancerdote ofició como capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En septiembre de 2003 fue detenido y comenzó un proceso judicial que culminó en octubre de 2007, cuando fue condenado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Plata a prisión perpetua por distintos delitos de lesa humanidad.

Fue condenado por siete (7) homicidios, 31 casos de torturas y 42 privaciones ilegales. Los hechos sucedieron en los centros de detención Arana, la Brigada de Investigaciones, la Comisaría Quinta, el Puesto Vasco, el Pozo de Quilmes y el Centro de Operaciones Tácticas I.