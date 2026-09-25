"Argentina con el Papa": cómo es la canción oficial para la visita del papa León XIV

El papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció la canción para recibirlo: “Argentina con el Papa León”. Se trata de una pieza compuesta por Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, elegida a través de un concurso nacional.

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Así es la letra completa de “Argentina con el Papa León”

Argentina, caminando con esperanzas, intentando ser iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

La canción fue compuesta por Gabriel Alejandro y Agustín Moyano Angelini

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León.

Cómo fue elegida la canción para la visita del Papa

La canción fue seleccionada a través de un concurso nacional que convocó a compositores argentinos mayores de 18 años para presentar una obra original e inédita en castellano, con una duración de entre dos y cuatro minutos. La canción elegida se articula en torno a la consigna “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”.

La base del concurso estuvo apoyada en las reflexiones que hizo el sumo pontífice durante las Magnífica Humanitas, que hicieron foco en el compromiso social y la construcción de la comunión. Sin género musical determinado y con la posibilidad de incorporar lenguas originarias, el concurso permaneció abierto hasta el pasado 10 de septiembre. Luego las propuestas fueron evaluadas por un jurado del ámbito eclesial y reveladas el pasado 24 de septiembre.

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