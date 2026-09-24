Qué día es feriado en Córdoba por la visita del papa León XIV: la fecha confirmada

La visita del papa León XIV a la Argentina modificará el calendario de feriados de noviembre. En Córdoba habrá dos jornadas consecutivas de descanso: el lunes 9 de noviembre, establecido como feriado nacional, y el martes 10, que será feriado en toda la provincia por la presencia del pontífice.

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La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo, luego de una reunión de coordinación entre autoridades nacionales, provinciales, municipales y representantes de la Iglesia. El segundo feriado estará vinculado específicamente con la jornada en la que León XIV visite Córdoba y participe de distintas actividades religiosas y pastorales.

Feriado en Córdoba por la visita del papa León XIV: qué días serán

El primer feriado será el lunes 9 de noviembre, que tendrá alcance nacional y se aplicará en todo el país como parte de la visita papal. El Gobierno Nacional confirmó la medida como parte del operativo especial previsto para el recorrido de León XIV por la Argentina.

En Córdoba se agregará el martes 10 de noviembre, declarado feriado provincial por la llegada del Papa. De esta manera, quienes residan en la provincia tendrán dos días consecutivos de feriado: lunes 9 y martes 10 de noviembre.

La medida provincial fue anunciada por Manuel Calvo, quien explicó que Córdoba asumirá con recursos propios parte de la organización y el operativo necesario para recibir al pontífice. La decisión es parte de las reuniones destinadas a coordinar seguridad, logística y traslado de los fieles.

Cuándo llega León XIV a Córdoba y qué hará

El martes 10 de noviembre será la jornada central de la visita del Papa a Córdoba. De acuerdo al cronograma difundido por las autoridades, León XIV llegará a la provincia durante la mañana y participará de una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, ubicada junto al predio de FAdeA.

El cronograma previsto establece que el pontífice partirá desde Buenos Aires a las 7.30 y arribará al aeropuerto internacional de Córdoba alrededor de las 9. A las 10 está prevista la celebración de la misa. Por la tarde, León XIV tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Papa León XIV.

La visita a Córdoba será parte de un recorrido más amplio por la Argentina. León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre y también tendrá actividades en Buenos Aires, Claypole y Luján antes de continuar su viaje hacia Perú el 11 de noviembre.

Cómo queda el calendario de feriados por la visita del Papa

El esquema contempla distintas jornadas según la jurisdicción. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que el martes 10 será feriado en Córdoba debido a la visita del pontífice. El miércoles 11 tendrá una jornada especial vinculada con la visita a Luján en la provincia de Buenos Aires.

En Córdoba, además del descanso laboral, las autoridades preparan un operativo especial para facilitar el traslado de los fieles que concurran a la misa y a las actividades programadas. La Provincia anticipó que reforzará el transporte público durante las jornadas vinculadas con la visita.

La llegada de León XIV representa una visita de relevancia para la Iglesia argentina y tendrá una fuerte presencia territorial: el recorrido incluye celebraciones religiosas, encuentros con distintos sectores sociales y reuniones con representantes de comunidades religiosas.