La visita del papa León XIV a la Argentina se acerca y el Gobierno ya puso en marcha la organización del operativo para recibirlo. El pontífice llegará al país el 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11, con actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. En ese contexto, una reciente encuesta reveló un dato central sobre la percepción que existe actualmente sobre el jefe de la Iglesia Católica: una amplia mayoría tiene una imagen positiva de él.

{{{htmlAmp}}}

Encuesta clave: cómo ven los argentinos al papa León XIV antes de su llegada

De acuerdo con la encuesta de Zuban Córdoba, realizada entre el 16 y el 19 de septiembre sobre 2.000 personas mayores de 16 años de todo el país, el 68,5% respondió que tiene una imagen positiva del papa León XIV. A esa cifra se suma un 14,6% que señaló que no sabe qué imagen tiene. En tanto, el 9,7% de los consultados manifestó no conocerlo, mientras que el 7,2% expresó una imagen mala. Es decir, al momento de realizarse el relevamiento, la gran mayoría de los encuestados no tenía una valoración formada sobre el Papa.

La medición fue realizada mediante un cuestionario estructurado y de manera completamente online. El margen de error informado es de ±2,19%, con un nivel de confianza del 95%.

El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre.

¿Qué dijo Karina Milei sobre la visita del papa León XIV?

El dato de la encuesta se conoció mientras el Gobierno avanza con los preparativos para la visita. Este martes, después de una reunión con autoridades de la Iglesia y representantes de las jurisdicciones involucradas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresó: "El Papa es de todos los argentinos, no es de un partido político ni de un color político".

La definición de Karina Milei se produjo luego de que el Gobierno confirmara además que convocará a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno porteño al encuentro que León XIV mantendrá con autoridades en el Palacio Libertad. También serán invitados diputados y senadores de los distintos espacios políticos.

¿Qué días será feriado por la visita del papa León XIV?

Además, se confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional; el martes 10 también será feriado en la provincia de Córdoba, mientras que el martes 11 será feriado en CABA y en PBA.