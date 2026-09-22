La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que, con motivo de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el territorio nacional. Además, anunció medidas similares, aunque no iguales, para los días siguientes en los que estará el Sumo Pontífice en el país.

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De la declaración de prensa participaron, además de Monteoliva, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y el jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo.

"El Papa es para todos los argentinos. Fíjense que nos hemos juntado todas las fuerzas, hemos llegado a una muy buena relación, así que me parece algo muy productivo. No es de un partido político ni de un color político. Creo que es lo más importante que tenemos que destacar de estas reuniones", destacó Karina Milei a la salida de la cumbre con la Conferencia Episcopal.

Qué pasará el martes 10 de noviembre

Con motivo de León XIV a esa provincia, el martes 10 de noviembre será feriado en la provincia de Córdoba, tal como informó Calvo en la charla con la prensa. Entonces, los cordobeses tendrán un fin de semana largo que abarcará el sábado 7, el domingo 8, el lunes 9 y el martes 10 de noviembre.

Feriado nacional del 9 de noviembre: ¿Qué pasará el 10 y el 11?

Qué pasará el miércoles 11 de noviembre

El miércoles 11 de noviembre, el paro será en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, jurisdicciones en las que el Sumo Pontífice tiene pautadas actividades. Entonces, después de un martes sin cuestiones excepcionales a nivel calendario, CABA y PBA volverán a tener un feriado el miércoles 11.