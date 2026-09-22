Nuevo feriado nacional el 9 de noviembre: ¿Cómo queda el calendario oficial?

El calendario de feriados nacionales 2026 sufrió una modificación tras el anuncio del Gobierno de declarar feriado nacional el 9 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina. De esta manera, se suma un nuevo fin de semana largo para que miles de fieles de todo el país puedan congregarse en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires para darle la bienvenida al Santo Padre.

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La visita del Sumo Pontífice será desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá misas, encuentros con autoridades, trabajadores, jóvenes y referentes religiosos, además de actividades en Claypole (Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires), Córdoba y Luján.

En tanto, el 10 será feriado para la provincia de Córdoba y el 11 para la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Estas jornadas se suman al Día de la Soberanía Nacional, que se celebra cada 20 de noviembre, pero este año se trasladó al lunes 23.

Todos los feriados que quedan en 2026

El próximo mes se celebra el Día de la Diversidad Cultural, que se recuerda cada 12 de octubre; este año cae lunes y hasta el momento no se confirmó el adicional de un día laborable para el viernes 9. Mientras que en diciembre hay varios feriados, entre ellos la Inmaculada Concepción de María.

Entonces, el lunes 7 de diciembre es día no laborable con fines turísticos y el martes 8, la Inmaculada Concepción de María. Y el viernes 25 de diciembre es Navidad, feriado inamovible. De esta manera, los fines de semana largos que quedan son:

Sábado 10 al lunes 12 de octubre

Sábado 5 al martes 8 de diciembre

Viernes 25 al domingo 27 de diciembre

Cronograma de la visita del papa León XIV

Domingo 8 de noviembre:

16:30: Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”. Acogida oficial.

17:00: visita al monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.

17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50: encuentro con el presidente de la Argentina.

18:30: encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (ex CCK). Discurso del Santo Padre.

Lunes 9 de noviembre de 2026

09:15: visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Saludo del Santo Padre.

11:30: santa misa en el Monumento de los Españoles. Homilía del Santo Padre.

16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Discurso del Santo Padre.

17:30: encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Discurso del Santo Padre

18:45: celebración de las vísperas con el episcopado argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Homilía del Santo Padre

19:45: cena con los obispos en el Arzobispado

Martes 10 de noviembre de 2026

07:30: salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Córdoba.

09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

10:00: santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Homilía del Santo Padre.

15:15: encuentro con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del Santo Padre.

16:55: salida en avión desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery.

20:15: vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles. Discurso del Santo Padre.

Miércoles 11 de noviembre de 2026