La agenda del papa León XIV en la Argentina: qué provincias y lugares visitará

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre, como parte de una gira que hará por Sudamérica, que también tendrá etapas en Uruguay y Perú. La agenda completa fue confirmada esta semana por el Vaticano con los detalles de los lugares y ciudades que visitará el sumo pontífice.

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Papa León XIV en la Argentina: qué provincias y lugares visitará

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, luego viajará hacia Perú. Durante esos cuatro días, su agenda contempla un recorrido por tres distritos: la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Ciudad de Buenos Aires

Es la sede donde se concentra la mayor parte de la agenda del sumo pontífice. Visitará:

La Plaza San Martín , donde se ubica el monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

, donde se ubica el monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia. La Casa Rosada, donde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida y la reunión con el presidente Javier Milei.

donde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida y la reunión con el presidente Javier Milei. El Palacio Libertad (ex CCK), para el encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

para el encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. El Monumento a los Españoles, sobre la Avenida del Libertador, donde celebrará una misa central y, más tarde, una vigilia con jóvenes.

sobre la Avenida del Libertador, donde celebrará una misa central y, más tarde, una vigilia con jóvenes. La Universidad Católica Argentina (UCA), para el encuentro con el mundo del trabajo.

para el encuentro con el mundo del trabajo. El Palacio San Martín, sede del encuentro con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas.

sede del encuentro con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas. La Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad , donde presidirá las vísperas junto al episcopado argentino.

, donde presidirá las vísperas junto al episcopado argentino. El Complejo Penitenciario Federal de Devoto, en una visita a los internos.

El papa León realizará su gira por diferentes puntos de Córdoba, la ciudad y provincia de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

El Cottolengo Don Orione, en la localidad de Claypole, donde visitará al personal y a las personas asistidas.

en la localidad de Claypole, donde visitará al personal y a las personas asistidas. La Basílica Nuestra Señora de Luján, donde el Papa celebrará una misa en la plaza. Se trata de uno de los puntos más esperados de su visita por su valor simbólico para la fe católica argentina.

Córdoba

Será la única jornada completa fuera de Buenos Aires, elegida por su ubicación central en el país, que facilita el acceso de fieles de otras provincias del interior:

La explanada de la Escuela de Aviación Militar, donde celebrará una misa que se espera sea masiva.

donde celebrará una misa que se espera sea masiva. La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, para el encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas.

Qué día será feriado en Argentina por la visita del Papa

La gran magnitud del operativo llevó a que el Gobierno nacional dispusiera un feriado nacional y diferentes días no laborables. El objetivo es que los fieles de distintos puntos del país puedan sumarse a los actos religiosos centrales, como las masivas misas: