El papa León XIV en Argentina: qué día visita a Javier Milei y dónde será

El Vaticano confirmó los detalles de la agenda del papa León XIV durante su visita a Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. Entre las diferentes actividades que realizará en la ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, el sumo pontífice tiene planificada una reunión con el presidente Javier Milei.

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Cómo será la reunión del papa León XIV con Javier Milei

El Papa se reunirá con el Presidente argentino en su rol de jefe de Estado del Vaticano. El encuentro bilateral está pactado para el mismo domingo 8 de noviembre, en el que llegará a Argentina.

La reunión será a las 17.50 hs en la Casa Rosada y durará al menos 40 minutos, ya que luego el sumo pontífice tendrá un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La reunión del papa León XIV y Milei está programada para el domingo 8 de noviembre por la tarde

Visita del papa León XIV a la Argentina: el detalle de la agenda

Domingo 8 de noviembre de 2026

Montevideo – Buenos Aires

15:10 — Ceremonia de despedida en el aeropuerto de Montevideo-Carrasco "General Cesáreo L. Berisso"

— Ceremonia de despedida en el aeropuerto de Montevideo-Carrasco "General Cesáreo L. Berisso" 15:30 — Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco hacia Buenos Aires

— Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco hacia Buenos Aires 16:30 — Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires "Aeroparque Jorge Newbery" — Acogida oficial

— Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires "Aeroparque Jorge Newbery" — Acogida oficial 17:00 — Visita al "Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia" en la Plaza San Martín

— Visita al "Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia" en la Plaza San Martín 17:20 — Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada

— Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17:50 — Visita al presidente de la República

— Visita al presidente de la República 18:30 — Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (Discurso del Santo Padre)

Lunes 9 de noviembre de 2026

Buenos Aires – Claypole – Buenos Aires

09:15 — Visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole (Saludo del Santo Padre)

— Visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole (Saludo del Santo Padre) 11:30 — Santa misa en el Monumento de los Españoles (Homilía del Santo Padre)

— Santa misa en el Monumento de los Españoles (Homilía del Santo Padre) 16:10 — Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (Discurso del Santo Padre)

— Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (Discurso del Santo Padre) 17:30 — Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín (Discurso del Santo Padre)

— Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín (Discurso del Santo Padre) 18:45 — Celebración de las vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad (Homilía del Santo Padre)

— Celebración de las vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad (Homilía del Santo Padre) 19:45 — Cena con los obispos en el Arzobispado

El Papa estará en Argentina del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre (Foto: EFE)

Martes 10 de noviembre de 2026

Buenos Aires - Córdoba - Buenos Aires

07:30 — Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires hacia Córdoba

— Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires hacia Córdoba 09:00 — Llegada al aeropuerto internacional de Córdoba "Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella"

— Llegada al aeropuerto internacional de Córdoba "Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella" 10:00 — Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar (Homilía del Santo Padre)

— Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar (Homilía del Santo Padre) 15:15 — Encuentro con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción (Discurso del Santo Padre)

— Encuentro con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción (Discurso del Santo Padre) 16:55 — Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia Buenos Aires

— Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia Buenos Aires 18:10 — Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires "Aeroparque Jorge Newbery"

— Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires "Aeroparque Jorge Newbery" 20:15 — Vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles (Discurso del Santo Padre)

Miércoles 11 de noviembre de 2026

Buenos Aires – Luján – Lima