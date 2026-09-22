El papa León XIV en Argentina: qué día visita a Javier Milei y dónde será

El Vaticano confirmó los detalles de la agenda del papa León XIV durante su visita a Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. Entre las diferentes actividades que realizará en la ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, el sumo pontífice tiene planificada una reunión con el presidente Javier Milei.
Cómo será la reunión del papa León XIV con Javier Milei
El Papa se reunirá con el Presidente argentino en su rol de jefe de Estado del Vaticano. El encuentro bilateral está pactado para el mismo domingo 8 de noviembre, en el que llegará a Argentina.
La reunión será a las 17.50 hs en la Casa Rosada y durará al menos 40 minutos, ya que luego el sumo pontífice tendrá un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.
Visita del papa León XIV a la Argentina: el detalle de la agenda
Domingo 8 de noviembre de 2026
Montevideo – Buenos Aires
- 15:10 — Ceremonia de despedida en el aeropuerto de Montevideo-Carrasco "General Cesáreo L. Berisso"
- 15:30 — Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco hacia Buenos Aires
- 16:30 — Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires "Aeroparque Jorge Newbery" — Acogida oficial
- 17:00 — Visita al "Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia" en la Plaza San Martín
- 17:20 — Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada
- 17:50 — Visita al presidente de la República
- 18:30 — Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (Discurso del Santo Padre)
Lunes 9 de noviembre de 2026
Buenos Aires – Claypole – Buenos Aires
- 09:15 — Visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole (Saludo del Santo Padre)
- 11:30 — Santa misa en el Monumento de los Españoles (Homilía del Santo Padre)
- 16:10 — Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (Discurso del Santo Padre)
- 17:30 — Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín (Discurso del Santo Padre)
- 18:45 — Celebración de las vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad (Homilía del Santo Padre)
- 19:45 — Cena con los obispos en el Arzobispado
El Papa estará en Argentina del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre (Foto: EFE)
Martes 10 de noviembre de 2026
Buenos Aires - Córdoba - Buenos Aires
- 07:30 — Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires hacia Córdoba
- 09:00 — Llegada al aeropuerto internacional de Córdoba "Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella"
- 10:00 — Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar (Homilía del Santo Padre)
- 15:15 — Encuentro con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción (Discurso del Santo Padre)
- 16:55 — Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia Buenos Aires
- 18:10 — Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires "Aeroparque Jorge Newbery"
- 20:15 — Vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles (Discurso del Santo Padre)
Miércoles 11 de noviembre de 2026
Buenos Aires – Luján – Lima
- 08:00 — Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires (Saludo del Santo Padre)
- 10:00 — Santa misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján (Homilía del Santo Padre)
- 13:30 — Ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Buenos Aires "Ministro Pistarini"
- 14:00 — Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Lima
- 17:30 — Llegada a la Base Aeronaval del Callao — Acogida oficial
- 18:15 — Ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno
- 18:45 — Visita al presidente de la República
- 19:45 — Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional (Discurso del Santo Padre)