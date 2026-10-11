Milei viaja a Washington mientras el Congreso se enciende: Presupuesto en debate y ofensiva contra el DNU 70/2023

El Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos, en lo que será su quinta visita del año, consolidando la estrategia de alineamiento con Washington. El mandatario participará el miércoles por la noche de la Official Hispanic Heritage Gala en el auditorio Andrew W. Mellon, donde está previsto que pronuncie un discurso como invitado de honor ante empresarios, inversores y dirigentes políticos. Además, Milei tiene previsto reunirse con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y asistir a un foro sobre antisemitismo, en el que participarán referentes internacionales como Marcelo Mindlin y el rabino Yehuda Kaploun. Por otro lado, el martes, la comisión de Presupuesto en Diputados recibirá al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien defenderá el proyecto de Presupuesto 2027. El miércoles se discutirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y el jueves la oposición intentará abrir el recinto para voltear el mega DNU 70/2023, además de impulsar la extensión de la Emergencia en Discapacidad y una ley contra el sobreendeudamiento familiar.

{{{htmlAmp}}}