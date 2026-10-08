La agenda del papa León XIV en CABA: cuándo y dónde es la misa y el itinerario completo de su visita a la Argentina

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre y el Vaticano ya compartió el programa oficial. Uno de los puntos centrales donde se hospedará y realizará actividades es la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene una agenda cargada de encuentros institucionales y actos religiosos.

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Cuándo y dónde es la misa del Papa en CABA

La misa en la Ciudad de Buenos Aires será el lunes 9 de noviembre a las 11:30 hs, en el Monumento a los Españoles, en Palermo. El mismo lugar donde el papa Juan Pablo II encabezó en 1982 su primera visita al país.

El Gobierno nacional estableció tres días no laborables mediante el DNU 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, para los días que el sumo pontífice esté en Argentina. Los que rigen para CABA serán:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional.

Martes 10 de noviembre: feriado solo en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

El cronograma completo del Papa en Argentina: la agenda día por día

Domingo 8 de noviembre: llegada y encuentros protocolares

16:30: bienvenida oficial en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

bienvenida oficial en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Homenaje en el monumento a San Martín, en la plaza San Martín.

17:50: reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada .

. Encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad (ex CCK).

Lunes 9 de noviembre: la jornada más intensa en CABA

9:15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas con discapacidad atendidas en la institución.

visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas con discapacidad atendidas en la institución. 11:30: misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

16:10: visita a la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

Encuentro con líderes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Celebración de las vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, con homilía del Santo Padre.

Martes 10 de noviembre: encuentro con jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires

7:30: salida desde Aeroparque rumbo a Córdoba.

salida desde Aeroparque rumbo a Córdoba. 10:00: misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. 16:55: regreso a Buenos Aires.

regreso a Buenos Aires. 20:15: vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: Devoto, Luján y despedida