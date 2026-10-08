La agenda del papa León XIV en Córdoba: cuándo y dónde es la misa y el itinerario completo de su visita a la Argentina

El papa León XIV visitará Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. La Santa Sede ya difundió la agenda oficial, con horarios y lugares de cada actividad que incluye paradas: la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, en la provincia de Buenos Aires.

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¿Cuándo y dónde es la misa del papa León XIV en Córdoba?

El sumo pontífice viajará a Córdoba el martes 10 de noviembre. Saldrá desde Aeroparque a las 7:30 y su actividad central será la misa multitudinaria, programada para las 10 horas en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Ese día será feriado en la provincia de Córdoba para que los católicos puedan acercarse al evento y disfrutar de la misa del Papa. Además, se busca facilitar el tránsito y que las responsabilidades diarias no se vean tan afectadas. El detalle de su agenda en el territorio cordobés:

7:30: salida desde Aeroparque rumbo a Córdoba.

salida desde Aeroparque rumbo a Córdoba. 10:00: misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. 16:55: regreso a Buenos Aires.

El papa León XIV visitará Córdoba el martes 10 de noviembre para brindar una misa

El itinerario completo del papa León XIV en la Argentina

Domingo 8 de noviembre: llegada y actos protocolares

16:30: bienvenida oficial en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Homenaje en el monumento a San Martín, en la plaza homónima.

17:50: reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad (ex CCK).

Lunes 9 de noviembre: misa en Palermo y actividades en Buenos Aires

9:15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas con discapacidad.

visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas con discapacidad. 11:30: misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, el mismo lugar donde Juan Pablo II celebró una misa en 1982.

misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, el mismo lugar donde Juan Pablo II celebró una misa en 1982. 16:10: visita a la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

visita a la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Encuentro con líderes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Celebración de las vísperas con el Episcopado Argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, con homilía del Papa.

Martes 10 de noviembre: Córdoba y vigilia con jóvenes

Jornada en Córdoba, con la misa en la Escuela de Aviación Militar y el encuentro en la Catedral (detalle más arriba).

20:15: vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles, ya de regreso en Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre: Devoto, Luján y despedida