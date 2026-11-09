Quién es Jorge García Cuerva, el arzobispo que enfrentó a Milei y habló en la misa del papa León

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, le agradeció al papa León XIV durante la multitudinaria misa que se celebró este lunes en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El arzobispo destacó la importancia de las palabras del Papa en medio de la crisis social y económica generada por el gobierno de Javier Milei. “Su mensaje, Santo Padre, nos llena de esperanza", señaló ante más de 21 millones de fieles.

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García Cuerva siguió la línea del discurso de León XIV, quien mencionó temas que incomodaron al Gobierno nacional, y llevó su mensaje hacia las dificultades que forman parte de la vida cotidiana. De esta manera, enumeró los problemas que preocupan a la Iglesia y que, según planteó, golpean directamente a los hogares: "La buena noticia de Jesucristo es un bálsamo para las heridas de las familias argentinas, los problemas económicos , la violencia doméstica , los niños, adolescentes y jóvenes afectados por distintas adicciones como la droga y el juego", afirmó.

Además, expuso la difícil situación de los adultos mayores, que atraviesan la vejez en soledad y no llegan a fin de mes. "Los abuelos solos, mucho dolor, pero también mucha fortaleza para enfrentar las dificultades", expresó. En ese sentido, recordó que la Sagrada Familia de Nazaret tampoco estuvo exenta de dificultades y la presentó como un modelo de amor, unidad y fe.

En sus primeras palabras en el país, el Papa apuntó contra las políticas de La Libertad Avanza al subrayar que "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía". Mientras la economía deja atrás sus dos velocidades y entra directamente en recesión, también pidió que "el crecimiento alcance, también, a quienes encuentran mayores dificultades".

Las críticas de García Cuerva a Milei por la crisis social

Abogado y formado en la diócesis de San Isidro, de la mano del obispo Jorge Casaretto, se mostró siempre crítico a las políticas del gobierno de Javier Milei. En los últimos meses, García Cuerva expuso las consecuencias de la crisis: en julio pasado, pidió fortalecer el compromiso para aquellos argentinos que padecen actualmente "el agobio de la falta de trabajo y la aflicción de la pobreza".

Durante la homilía que brindó en una iglesia del barrio porteño de Belgrano, el arzobispo apuntó: "No queremos ser indiferentes, no queremos que nos ganen la crueldad y el individualismo". Las referencias al escenario político actual fueron constantes. García Cuerva lamentó "el dolor de los enfermos, la soledad de nuestros abuelos, el sufrimiento de quienes están a la intemperie en las calles de la ciudad".

Un informe de la Universidad Nacional Torcuato Di Tella contrastó los números de pobreza medidos por el INDEC y constató que el guarismo subió en el primer trimestre de 2026. Según este informe, en el semestre de octubre 2025-marzo 2026, la pobreza se habría ubicado en un 30%, dos puntos por encima del semestre julio-diciembre que había sido de 28%.

Días después, el arzobispo de Buenos Aires pronunció una homilía que funcionó como un potente contrapunto al relato oficialista. Durante el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, Cuerva no ahorró palabras para cuestionar la indiferencia del Gobierno ante el deterioro social y el “internismo” político que aleja a los dirigentes de la realidad del pueblo.

Utilizando la parábola del buen samaritano como eje, el prelado trazó una radiografía del presente argentino donde la búsqueda del equilibrio de las cuentas públicas parece haber dejado en el camino la sensibilidad humana básica. "Lo que gastes de más no siempre es sinónimo de derroche y despilfarro. Es invertir en los más débiles", fustigó Cuerva, en uno de los momentos más ásperos de su discurso, donde pareció aludir a la obsesión de Milei por el superávit fiscal a costa del ajuste a los sectores más vulnerables.

La historia de García Cuerva hasta convertirse en arzobispo de Buenos Aires

Nacido en Río Gallegos en 1968, es hijo de un odontólogo y militar retirado de la Fuerza Aérea (Jorge Antonio García Cuerva) y de una maestra (Graciela García Cuerva). Es el mayor de cinco hermanos de una familia porteña de clase media, que se desplazó por unos años a la capital de la provincia de Santa Cruz. Un primo hermano de su padre, Gustavo Argentino García Cuerva, era piloto y murió en la Guerra de Malvinas.

En noviembre de 2017 había sido nombrado obispo auxiliar de Lomas de Zamora, una diócesis con marcadas postergaciones sociales, como las que conoció en los barrios de emergencia que había transitado durante casi 15 años en la parroquia Nuestra Señora de la Cava, en Béccar. En enero de 2019 pasó a ser obispo de Río Gallegos.

En julio de 2021, el papa Francisco lo incorporó al Dicasterio para los Obispos, para acentuar la mirada de la experiencia pastoral en el organismo del Vaticano que interviene en la selección de los nombramientos episcopales. Allí tomó contacto con el cardenal Robert Francis Prevost, prefecto del organismo y hoy papa León XIV.

García Cuerva asumió en julio de 2023 como arzobispo de la arquidiócesis primada. En ese momento tenía 55 años, por lo que se esperaba un ministerio pastoral prolongado en la arquidiócesis, con segura influencia en la vida de la Iglesia argentina, teniendo en cuenta que los obispos desarrollan su ministerio pastoral hasta los 75, la edad que cumplió el cardenal Poli cuando presentó su renuncia como arzobispo de Buenos Aires.

En los últimos dos años, siguió la misma línea del papa Francisco. Insistió en la defensa de la figura de Bergoglio y en las disputas locales que no salen de la grieta, a la que él prefiere llamar “herida que sangra en las entrañas del pueblo”.