La historia de un preso de Devoto que emocionó a León XIV: "Pido perdón a todos los que de algún modo lastimé"

La visita del Papa León XIV a la cárcel de Devoto tuvo un momento muy significativo, que logró emocionar hasta al Santo Pontífice. Frente a los demás internos del centro penitenciario, un joven de 29 años llamado Cristian compartió su historia de vida y relató las experiencias más duras que le tocó atravesar.

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“Me gustaría compartir con usted cómo Jesús transformó mi vida”, expresó Cristian ante el Pontífice, anticipándose a narrar su propio camino, marcado por las adicciones, la situación de calle, la pérdida del entorno cercano y la transformación personal que encontró luego en la fe cristiana.

Cristian contó que se encuentra privado de su libertad desde el 2025 tras atravesar un período muy difícil: el consumo de drogas y alcohol lo había llevado a cometer delitos para sostener las adicciones, que terminaron alejándolo de su familia y de las personas que lo querían. “Perdí mi trabajo, lo perdí todo”, resumió.

El encuentro con la fe

Según el preso que logró emocionar a León, el momento más difícil llegó después de su detención. Durante las primeras noches en prisión, contó que no podía dormir, ya que su mente volvía una y otra vez a los consejos de su madre y al dolor de no haberlos escuchado a tiempo.

Sin embargo, indicó que encontró en la capilla del penal un espacio para reconstruirse: “Allí sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba y me llamaba al reencuentro con Él”.

A partir de ese acercamiento, Cristian decidió profundizar su vínculo con la religión. “Sentí cómo tocó mi corazón, me dejé guiar y me quitó la venda de los ojos. Pude ver la realidad y esa verdad es la que hoy me hace libre por dentro”.

Según contó, la experiencia le permitió recuperar valores que sentía perdidos y volver a experimentar sentimientos que habían quedado relegados durante los años de consumo. “Todo empezó a cobrar sentido. Recuperé los valores de mi existencia y volví a experimentar paz, alegría y amor”, expresó.

En ese proceso también apareció la necesidad de pedir perdón. Dijo que le pide disculpas a Dios por sus faltas, pero también a su familia y a todas las personas a las que pudo haber lastimado: “Los pongo en manos de Dios para que sane sus corazones de cualquier herida que haya causado”.

Una nueva oportunidad

El testimonio tuvo un cierre esperanzador: Cristian contó que está próximo a recuperar la libertad y que ya imagina cómo quiere que sea su vida. Piensa conseguir un trabajo, tener un techo propio, acercarse a una iglesia y con el tiempo, formar una familia.

La historia del joven se enlazó con el mensaje que León XIV llevó a los internos durante su visita. El Papa planteó que, incluso después de atravesar situaciones de dolor y fracaso, la cárcel puede convertirse en una oportunidad de volver a empezar: “Esta situación actual que atraviesan es un momento para poder reiniciar sus vidas”.

Los internos entregaron regalos al Papa realizados en los talleres penitenciarios de Ezeiza y San Martín. Además, le dieron un libro con mensajes de personas privadas de la libertad de distintos puntos del país.