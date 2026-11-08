Qué es el Cottolengo Don Orione: historia del lugar que visita el papa León XIV en Claypole

El papa León XIV visitará el lunes 9 de noviembre el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown, como parte de su agenda en la provincia de Buenos Aires. Del encuentro en el histórico espacio participarán las personas con discapacidad que viven en el lugar y el personal que las acompañan.

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La historia del Cottolengo de Don Orione: cómo surgió el espacio que visita el Papa

El Cottolengo de Claypole es el centro residencial más grande de la obra de Don Orione en el país: residen 415 personas con discapacidad, organizadas en pequeños hogares que buscan recrear la dinámica de una familia. Los residentes tienen un equipo de profesionales y asistentes que los acompañan las 24 horas y realizan diferentes actividades como talleres de arte, música, teatro, huerta, cocina y formación laboral. Además, forma parte de una red de 14 Pequeños Cottolengos en Argentina, Uruguay y Paraguay que, en conjunto, dan hogar a unas 1.300 personas.

El espacio nació el 28 de abril de 1935, gracias a la iniciativa de San Luis Orione. En aquel momento, la zona era un campo rural y alejado, donde pocos imaginaban que pudiera levantarse una obra de gran escala, pero el sacerdote italiano, fundador de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, confió en la ayuda de la Providencia y logró darle inicio.

El Cottolengo de Don Orione nación por obra del sacerdote San Luis Orione.

Con el paso del tiempo, se fueron inaugurando hogares hasta que el predio se transformó en una especie de "ciudad para la caridad". Hoy funciona como una comunidad activa y no como un espacio de internación tradicional, con un enfoque centrado en el bienestar, los derechos y la autonomía de cada residente.

Además, el Cottolengo tiene un gran peso histórico: en 1937, Don Orione expresó su deseo de que sus cenizas descansaran en este lugar, al que consideraba su segunda patria. Ese anhelo se concretó el 29 de agosto de 2000, cuando llegó el corazón incorrupto del santo, que desde entonces se conserva en el Santuario Don Orione, dentro de la capilla central. El santuario recibe a miles de fieles durante todo el año.

Qué significa la palabra Cottolengo: cómo nació el término

Cottolengo es el apellido de San José Benito Cottolengo, quien abrió en 1832 una casa para recibir a personas con discapacidad. En septiembre de 1827, el sacerdote italiano había acompañado a una joven madre que no había sido admitida en los hospitales de la ciudad. Seis años después, esa experiencia lo llevó a crear una obra para los más pobres y abandonados.

El Papa visitará el Cottolengo Don Orione el lunes 9 de noviembre

Finalmente, el 27 de abril de 1832 inauguró en el barrio turinés de Valdocco la Pequeña Casa de la Divina Providencia. Si bien su nombre oficial era ese, en Turín los habitantes comenzaron a llamarla directamente por el apellido de su fundador: “el Cottolengo”. Con los años, la palabra se extendió y pasó a designar, en general, a las casas que reciben y cuidan a personas pobres, enfermas o con discapacidad. Cottolengo fue canonizado en 1934 por Pío XI.

San Luis Orione tomó su obra como modelo y, como reconocimiento, bautizó con el nombre de Pequeños Cottolengos a los hogares que fundó. Por eso, el espacio ubicado en Claypole lleva el nombre de Pequeño Cottolengo de Don Orione.