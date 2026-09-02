El Papa en Argentina: León XIV prepara su viaje por el país y visitará el Cottolengo Don Orione

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en lo que será su primera llegada al país desde que asumió el pontificado. Entre los puntos de su agenda estará el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown. La misión de avanzada del Vaticano ya recorrió las instalaciones para avanzar en los detalles de la visita. El recorrido también contempla la Basílica de Luján y otros puntos de la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

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La llegada de León XIV tendrá como escenario una institución fundada en 1935 por el sacerdote italiano San Luis Orione, que desde hace más de 90 años brinda hogar, atención médica y acompañamiento integral a unas 400 personas con discapacidad en situación de extrema vulnerabilidad. La obra tiene como razón de ser el cuidado de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y atraviesa actualmente un escenario complejo por el paulatino desfinanciamiento del sector de discapacidad por parte del Gobierno nacional.

Meses de encuentros entre la Iglesia, la política y la Justicia

En los últimos meses, además, el Cottolengo se convirtió en un punto de encuentro entre distintos sectores de la sociedad. En mayo fue sede de una nueva jornada de “Diálogos por una justicia más humana”, impulsada por la Pastoral Judicial. El encuentro estuvo encabezado por Monseñor Eduardo García, obispo de San Justo, y por el padre Aníbal Quevedo, responsable del Cottolengo, y reunió a jueces, fiscales y funcionarios judiciales, entre ellos el camarista federal de casación Alejandro Slokar y el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, junto a organizaciones sociales y trabajadores comunitarios.

Luego de una recorrida por los hogares de la institución, la jornada giró en torno a las “Reglas Papa Francisco para el trato humano de personas excluidas”, con el objetivo de acercar al mundo judicial a las realidades de mayor vulnerabilidad social y debatir sobre una Justicia con una mirada más humana.

Dos meses más tarde, el 18 de julio, el Cottolengo volvió a ser escenario de otra convocatoria: la “Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: de Francisco a León XIV en tiempos de polarización”, organizada por la Comisión Pastoral Social de la Región Buenos Aires. Más de 500 dirigentes políticos, sociales, gremiales, académicos y eclesiales participaron del encuentro, que contó con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el intendente de Almirante Brown en uso de licencia, Mariano Cascallares, una decena de intendentes del conurbano, obispos de distintas diócesis, rectores universitarios y representantes de la CGT, la CTA y la UTEP, entre ellos Alejandro “Peluca” Gramajo.

La jornada surgió a partir de un diálogo previo entre un grupo de intendentes y el presidente del Episcopado, Monseñor Marcelo Colombo, y cerró con un documento conjunto que advirtió sobre el “profundo proceso de polarización” que atraviesa la sociedad argentina. El propio nombre del encuentro planteó además un puente entre el pontificado de Francisco y el de su sucesor, con la necesidad de recuperar espacios de diálogo y encuentro frente a la fragmentación social y política.

Ahora, la visita de León XIV vuelve a poner al Cottolengo en el centro de la escena. La elección de una obra dedicada desde hace nueve décadas al cuidado de personas con discapacidad adquiere una dimensión particular en medio de las dificultades que atraviesa el sector. Después de haber sido escenario de encuentros entre la Iglesia, la Justicia, la política y las organizaciones sociales, el histórico hogar de Claypole se prepara para recibir al nuevo Papa.