Papa León XIV en Argentina: una delegación del Vaticano llegó al país para organizar la visita

Una comitiva llegó desde el Vaticano a Buenos Aires este domingo por la tarde con el objetivo de organizar la visita del papa León XIV, que tendrá lugar del 8 al 11 de noviembre. Con anticipación, la idea coordinar la visita del Sumo Pontífice al país. La delegación aterrizó a las 18.30 en el Aeroparque Jorge Newbery y se alojó en el Hotel Emperador, en la Avenida del Libertador.

Durante tres días, los representantes de la Santa Sede recorreran junto a funcionarios argentinos los distintos lugares donde se realizarán los actos oficiales en Capital Federal, Córdoba y Luján. Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina aseguró que “es una agenda ambiciosa” y destacó el entusiasmo del Papa: “Lo vimos entusiasmado, con conocimiento”.















Según explicó, se planificaron tres misas principales: la primera en Buenos Aires, la segunda en Córdoba y la tercera en Luján, además de una vigilia y momentos de oración. También están en discusión dos encuentros especiales centrados en la espiritualidad y en la atención de situaciones vulnerables. Por otro lado, el papa mantendrá reuniones con representantes políticos y líderes de otras religiones, ampliando así el alcance de su visita.

Entre las actividades que la Iglesia propuso al Vaticano se encuentra una posible visita a la cárcel de Devoto y a un hogar para personas con discapacidad, siendo el Cottolengo Don Orione de Claypole la principal opción. Un punto destacado será la convocatoria masiva a jóvenes en Buenos Aires, aunque el lugar aún no está definido. Si bien el estadio Monumental es una de las opciones, la capacidad limitada podría complicar el ingreso de todos los interesados. “Muchos jóvenes van a venir a Buenos Aires. Hay un gran interés”.

El operativo de seguridad que acompañó la llegada de la delegación incluyó un control de explosivos realizado por el Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal y un acompañamiento policial durante el traslado. Estas medidas anticipan el nivel de organización que demandará la visita del pontífice.