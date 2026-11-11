El Papa León XIV encabezó este miércoles 11 de noviembre una liturgia histórica frente a la Basílica de Luján, la cual se convirtió en la tercera misa más multitudinaria de la historia mundial. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la convocatoria alcanzó la cifra de 3,5 millones de asistentes al inicio de la ceremonia.

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Los peregrinos comenzaron a colmar la ciudad bonaerense desde la jornada del martes 10, procedentes de diversos puntos de la Argentina para acompañar el tramo final de la visita papal. Con este registro oficial de concurrencia, la celebración en el santuario patrio ingresó en el podio global de los eventos religiosos de mayor asistencia. La misa en Luján dejó en el cuarto lugar la marca alcanzada por el Papa Francisco en la Playa de Copacabana durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en 2013, donde se congregaron 3 millones de personas. Mientras que en quinto escalón se ubicó otro de los grandes eventos celebrados en la Argentina: la misa en la Ciudad de Buenos Aires, que reunió a 2,5 millones de fieles esta misma semana.

El récord de asistencia a un oficio católico continúa liderado por la misa que el Papa Francisco celebró en 2015 en el Parque Rizal de Manila, Filipinas, con una masa de entre 6 y 7 millones de personas bajo la lluvia. El segundo lugar del listado histórico permanece también en la capital filipina desde 1995, ocasión en la que San Juan Pablo II reunió a 5 millones de asistentes durante el cierre de la X Jornada Mundial de la Juventud, un acontecimiento donde la multitud obligó a trasladar al pontífice en helicóptero por la imposibilidad de avanzar en papamóvil.

Previo a su traslado hacia Luján para la histórica liturgia de cierre, León XIV inició sus actividades del miércoles con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto. Luego de culminar el multitudinario oficio religioso en la provincia de Buenos Aires, el pontífice dio por concluida su agenda oficial en territorio argentino para emprender viaje hacia Perú, siguiente destino de su gira sudamericana.

El Papa León XIV. (PH Kaloian Santos)

La emoción de Luciano Pereyra tras cantarle al Papa en Luján

Luciano Pereyra expresó su emoción en redes sociales tras participar de la multitudinaria misa en la Basílica de Luján. El músico oriundo de esa misma localidad bonaerense fue el encargado de encabezar la propuesta artística de la jornada y manifestó la profunda carga espiritual que significó actuar frente al pontífice y ante millones de personas en su propia ciudad natal.

"El alma vuela y las canciones se adentran en el corazón para unirnos una vez más", escribió el cantante en su cuenta de Instagram después de cantarle a un Papa por segunda vez en su vida; en su juventud llevó su música a los oídos de Juan Pablo II. "La bendición de cantar en mi tierra, Luján, para recibir a tantos hermanos", cerró.

Papa León XIV.

Las cinco misas más convocantes de la historia