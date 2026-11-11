Las seis frases del papa León XIV en la misa de Luján en medio de la crisis de Milei

El papa León XIV cerró su visita oficial a la Argentina con una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde pidió reconciliación, unidad y solidaridad entre los argentinos. En su homilía, puso el foco en la crisis social desatada por el gobierno de Javier Milei, recordó al papa Francisco y dejó un mensaje final dirigido a todo el país. Estas fueron las principales frases del Sumo Pontífice ante más de 3 millones de fieles.

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Las frases más fuertes de León XIV en Luján

"Nos sentimos cansados, defraudados, desorientados. Necesitamos una brújula, una guía: ¡la tenemos en la Sagrada Escritura! Dejémonos iluminar por ella"

"Muchos hermanos nuestros pueden estar viviendo momentos de calvario a causa de la pobreza o la enfermedad"

"En la mesa de Cristo somos bienvenidos todos: los pobres, los enfermos, los presos"

"Cristo no nos lleva a aprovecharnos de las carencias ajenas, no nos hace evadir las responsabilidades"

"Luján, ayuda al pueblo argentino a crear puentes de caridad y redes de solidaridad"

"Argentina, levántate y camina"

El papa León recordó a Francisco: "Él nos enseñó"

Durante su discuso, el papa León XIV también dejó un sentido mensaje a Francisco: “Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la ‘Patroncita morena’ en su corazón. Él nos enseñó con su vida a amarla y venerarla siempre, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María”, señaló.

“Estamos invitados a vivir la caridad al estilo de Cristo, y ese estilo también nos lo enseña María al pie de la cruz, ya que allí, en el Calvario, tanto ella como su Hijo amaron ‘hasta el extremo’. No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor, como estuvo su Madre, tanto en los momentos de cruz como en los tiempos de gozo, de gloria y de luz. Se trata de mirar la vida con ojos de cielo y de pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza”, prosiguió el Sumo Pontífice.

En el final de la histórica misa, envió un último mensaje de agradecimiento a la Argentina. “Queridos hermanos y hermanas: Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido papa Francisco. Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible: a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios, así como a las numerosas personas, familias y comunidades que participaron en cada uno de los encuentros o que los siguieron a través de los medios de comunicación. ¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!“. Los aplausos de algarabía de los presentes no se hicieron esperar.

Tras la misa en Luján, la agenda oficial contempla la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El acto está programado para las 13:30, antes de que León parta a las 14 rumbo a Lima, donde continuará su gira sudamericana.