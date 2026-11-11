El lenguaje prohibido de León XIV

“Él siempre nos hablaba: sean flexibles, traten de ser humanitarios. traten de ayudar a la gente, traten de entender. No los hagan perder tanto el tiempo, caminar o gastar. Si ustedes pueden solucionarle, haganlo”. La frase del sacerdote peurano Angel Peña remite a las lecciones que Robert Prevost dejó en Perú durante los largos años en los que fue misionero y pueden ser leídas como un manual para la eficacia política. Todo lo contrario al ejercicio del poder que consiste en ostentar la autoridad sin resolver los problemas. Peña hoy es párroco de San Martín de Tours, en Chiclayo, la ciudad del noroeste de Perú donde León XIV fue obispo designado por el Papa Francisco entre 2015 y 2023. Ahí lo recuerdan y lo esperan, como lo muestra el documental “León de Perú”, uno de los trabajos que permite entender la historia y el liderazgo de Prevost.



La visita a la Argentina del Papa nacido en Chicago puso en escena imágenes y testimonios que parten al medio el relato de Javier Milei, pero también el de la elite empresaria y los actores de poder que están sobrerrepresentados en la discusión pública. Contra la cultura del descarte, León XIV subió a escena identidades que los dueños del poder se acostumbraron a ignorar o tratar como indeseables: cartoneros, discapacitados, personas privadas de su libertad, victimas de abuso sexual. Pero además de su lenguaje gestual, el ex prior de los agustinos apeló en público a un lenguaje prohibido en el catecismo de la extrema derecha: dignidad de la persona, bien común, justicia social, economía popular.

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En su discurso en la UCA, León no sólo reivindicó las banderas de “Tierra, Techo y Trabajo” de los movimientos populares. Además, citó a Francisco y alertó contra el riesgo de la avaricia que, según decía su antecesor, “es una enfermedad del corazón”. “Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión. Los empresarios están llamados a subvertir esta lógica tecnocrática mediante una inversión ética que priorice la sostenibilidad ambiental y la dignificación laboral, asumiendo que el éxito financiero debe medirse en clave de bien común”, leyó. En primera fila, Daniel Hadad y Jose Antonio Aranda aplaudían con un entusiasmo discutible.



El presidente del Episcopado Marcelo Colombo, el arzobispo de Cordoba, el jesuita Angel Rossi, el arzobispo de Buenos Aires Jorge Garcia Cuerva y el obispo de Lujan Jorge Scheinig y el auxiliar de San Isidro Raúl Pizarro tenían motivos para brindar hasta tarde el lunes a la noche en la catedral de Buenos Aires. Todos ellos fueron nombrados por Francisco, de la misma manera que los cardenales que convirtieron a Prevost en Sumo Pontifice. Los obispos argentinos no solo cantaron “Volver” y “Zamba de mi esperanza”. También se rieron a carcajadas después de escuchar al Papa contar anécdotas divertidas de su paso por Uruguay. “Descansen un poco”, les dijo. Colombo y el resto de la cúpula del Episcopado viajaron a Roma para coordinar una visita que viven como una victoria. Durante sus tres años de mandato, Milei no los recibió nunca para no escuchar el mensaje que tuvo que digerir como pudo el domingo pasado, sentado en el escenario del ex CCK.



En los meses previos a la visita de León XIV, los obispos argentinos le dieron detalles al Papa sobre la situación en Argentina. Toda la agenda de demandas que Milei despreció estuvo sobre la mesa del despacho del Papa en el Palacio Apostolico del Vaticano desde mucho antes de que pisara el aeroparque Jorge Newbery. Al trabajo de los obispos puede haber contribuido también un viejo conocido de Francisco, Victor “Tucho” Fernández, el teólogo argentino que Bergoglio nombró como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y León XIV decidió mantener en su puesto. Ex rector de la UCA entre 2009 y 2018 y de diálogo con distintos sectores del peronismo, “Tucho” Fernández es un especialista que contribuía con los discursos del Papa. ¿Lo hizo también en esta oportunidad?

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Durante sus largos años en Perú, Prevost recibió la influencia del peruano Gustavo Gutierrez, uno de los miembros de la Teología de la Liberación que fue reconocido por Francisco antes de morir. El lenguaje de León XIV cuestiona el dogma que los actores de poder en Argentina repiten para ubicar en la frontera del delito a los que se animan a cuestionarlo: el mercado como religión, el sálvese quien pueda como grado cero de la naturaleza, adaptarse o morir. Por eso su mensaje deja en evidencia que el apoyo y la complicidad con Milei se debe a un sistema que promueve sus mismos valores.

En la encíclica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco dejó por escrito su rechazo al “mercado divinizado”, algo que pocos políticos de su país se animan todavía hoy a contradecir en serio. Así, la política renuncia a un margen de autonomía esencial para transformar la vida de las mayorías que se movilizan para escuchar a León XIV. Esa renuncia se paga con subordinación y derrotas.

Hay momentos en la historia en los que la Iglesia percibe que su propio poder está en riesgo ante el avance de la técnica o el capitalismo salvaje. Este es uno de ellos. Como lo registró León XIII hace 135 cuando escribió Rerum Novarum para hacer frente a los desafios de la Revolución Industrial, en Magnificas Humanitas, el sucesor de Francisco también dice lo suyo. La encíclica saca a la Iglesia Católica del terreno espiritual y la reconoce con los pies en el barro de la confrontación política. “Si un sistema se concibe o emplea tratando algunas vidas como menos dignas, o las excluye sin posibilidad de apelación, no es un simple instrumento que “hay que usar correctamente”; introduce ya un criterio que contradice la dignidad inalienable de la persona. (...) El objetivo de obtener mayores beneficios no puede justificar decisiones que sacrifiquen sistemáticamente el empleo, porque la persona humana es un fin y no un medio, y el orden económico debe permanecer subordinado a su dignidad y al bien común”. La Encíclica dice que detrás del poder algorítmico no hay nada neutral y advierte que alguien tiene que asumir la responsabilidad política por las decisiones que se toman y marginan a las mayorías. “Lo que falta en este proceso no es solo empatía por los excluidos, que puede imitarse artificialmente, sino responsabilidad política, pues la exclusión de los vulnerables se disfraza de neutralidad y objetividad, ante las cuales es imposible protestar”. Todo un lenguaje que en Argentina está prohibido y no solo por Milei. Aunque, ante la visita del Papa, los mismos que lo censuran decidan aplaudirlo por unas horas.