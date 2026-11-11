Los sobrinos del papa Francisco le entregaron un regalo especial a León XIV: qué decía la carta.

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó un momento cargado de emoción y significado familiar. Durante su paso por la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, ocho sobrinos de Francisco se acercaron al actual Pontífice para entregarle un regalo especial, una rosa blanca acompañada de una carta en homenaje a Jorge Mario Bergoglio.

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El encuentro se produjo el martes 10 de noviembre, al finalizar la celebración de las Vísperas junto a los obispos argentinos y los equipos sinodales. Los familiares aprovecharon la ocasión para saludar personalmente a León XIV y compartir con él un objeto que tenía un significado muy particular para su tío.

La flor estuvo acompañada por una nota en la que explicaron el sentido del obsequio. “Esta rosa blanca, tan significativa para nuestro querido tío Francisco, llega hoy a sus manos como un pequeño signo de amor, de fe y de continuidad”, escribieron.

También expresaron un deseo para el futuro de la Iglesia: “Que la ternura, la esperanza y la misericordia que Francisco sembró sigan floreciendo en la Iglesia”.

Por qué la rosa blanca era tan importante para Francisco

El regalo no fue elegido al azar, Francisco tenía una profunda devoción por Santa Teresita del Niño Jesús y solía conservar una imagen de la santa y una rosa blanca en sus espacios de trabajo y oración.

Para el pontífice argentino, las rosas estaban asociadas con las gracias y el amor de Dios. Por eso, sus sobrinos eligieron ese símbolo para representar el legado espiritual de Bergoglio y transmitirle a León XIV un mensaje de continuidad entre ambos papados.

Ocho sobrinos de Francisco se acercaron al actual Pontífice para entregarle un regalo especial.

Antes de recibir a los familiares, León XIV se detuvo frente a la placa conmemorativa de Francisco en el interior de la Catedral Metropolitana y permaneció varios minutos en oración silenciosa.

La inscripción recuerda el recorrido de Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires entre 1996 y 2013, antes de su elección como Papa. También menciona su pontificado, que se extendió entre 2013 y 2025.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades de la Iglesia argentina y de seis niños de parroquias y asociaciones de la arquidiócesis, que depositaron pequeños ramos de flores al pie de la placa.