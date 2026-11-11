En el marco de su última jornada en el país, el papa León XIV encabezó este miércoles una misa histórica en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, ante una multitud estimada en más de 3,5 millones de fieles. El Santo Padre interpeló directamente al gobierno de Javier Milei al señalar la crudeza del contexto que atraviesa el pueblo: "Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares, entre otros problemas", aseguró.

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Luego de reunirse con presos en Devoto, el Sumo Pontífice celebró la última misa de un viaje que será recordado por todos. Con un contundente guiño hacia la identidad nacional, el Papa vistió los colores celeste y blanco. Se trata de un homenaje a la virgen de Luján, patrona del país, que luce esas tonalidades en su manto.

La ceremonia fue el punto culminante de una histórica visita pastoral marcada por la intensa movilización popular, el pulso de las organizaciones comunitarias y las duras advertencias del Sumo Pontífice sobre la crisis social y el modelo de ajuste implementado por la administración libertaria, un eje que atravesó toda su estadía en la tierra de Francisco.

Desde la medianoche, la ciudad de Luján permaneció prácticamente sitiada por un imponente operativo de seguridad, mientras sus calles se pintaban de amarillo y blanco. La vigilia estuvo protagonizada por movimientos sociales, organizaciones dedicadas a la caridad y personas con discapacidad, quienes colmaron la explanada del santuario con cantos, ollas populares y rezos durante toda la madrugada.

León XIV agradeció el cariño demostrado por el pueblo argentino hacia su figura: "Pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso".

Durante su homilía oficial, vinculó las dificultades estructurales del país con un modelo económico que, según advirtieron distintos sectores eclesiales y sociales, profundiza la exclusión. El Papa llamó a anunciar “la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien”. Y convocó: “Argentina: levántate y camina, ama”.

Frente al desánimo social, el Pontífice ofreció un mensaje de resistencia comunitaria anclado en la solidaridad de los sectores populares, en contraposición del individualismo: "Nos sentimos cansados, defraudados, desorientados. Necesitamos una brújula, una guía: ¡la tenemos en la Sagrada Escritura! Dejémonos iluminar por ella."

Para garantizar que nadie se perdiera la liturgia en medio de la masiva concentración, la organización de la provincia de Buenos Aires dispuso pantallas gigantes y equipos de sonido distribuidos a lo largo de las avenidas aledañas. Previamente, a bordo del papamóvil, el Santo Padre recorrió el perímetro para saludar de cerca a los peregrinos antes de subir al altar principal.

Un llamado a la caridad y la solidaridad con los más necesitados: los ejes de León XIV en Luján

Durante su discurso, el Papa profundizó en el sentido de la comunión cristiana y el compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad, contraponiendo la solidaridad cotidiana al individualismo.

León XIV sostuvo que en la mesa de Cristo “hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos”.

Al reflexionar sobre la vivencia de la fe en tiempos difíciles,sostuvo que no se trata de "hacer grandes cosas", sino de "permanecer fieles" tanto en los momentos de cruz como en los de gozo. Asimismo, instó a "mirar la vida con ojos de cielo" y a "pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza".

De esta manera, señaló que, a pesar de que "hay muchas dificultades", el Señor inspira en el pueblo "gestos heroicos de caridad", entre los que destacó el esfuerzo del padre que madruga para llevar el pan a su casa, la madre que acompaña a su hijo enfermo o el amigo que comparte su tiempo con quien lo necesita.

En esa misma línea, el Sumo Pontífice remarcó que la comunión con Cristo no debe repllegar a los creyentes en sus "asuntos personales", ni llevarlos a "aprovecharse de las carencias ajenas" o "evadir sus responsabilidades". Por el contrario, afirmó que la fe "impulsa a formar parte activa de una comunidad", a compartir los dones de manera gratuita y a "ofrecer lo poco que tengamos para el bien de muchos".

El mensaje del Papa antes de decir adiós al pueblo argentino

El papa León envió un último mensaje de agradecimiento a la Argentina. “Queridos hermanos y hermanas: Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido papa Francisco. Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible: a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios, así como a las numerosas personas, familias y comunidades que participaron en cada uno de los encuentros o que los siguieron a través de los medios de comunicación. ¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!“. Los aplausos de algarabía de los presentes no se hicieron esperar.

“La imagen de la Virgen de Luján que hoy nos acompaña llegó a estas tierras en una carreta y ya no quiso continuar su camino; se quedó para siempre con ustedes. El Sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión en otros lugares, allí donde el Señor lo envía, pero quiere decirles que los lleva a todos en su corazón. Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera. Que los pueblos del norte con sus cerros y valles, del sur con sus imponentes glaciares, del este con sus ríos y selvas, y del oeste con sus cordilleras majestuosas, den gloria al Señor por tantos dones recibidos y, en su nombre, vayan y anuncien el Evangelio con alegría y gratitud”, prosiguió el Papa en un sentido mensaje.

“Gracias por recibirme con tanto cariño. Me he sentido como en casa. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!“, cerró en una visita histórica para el país. Tras la misa en Luján, la agenda oficial contempla la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El acto está programado para las 13:30, antes de que León parta a las 14 rumbo a Lima, donde continuará su gira sudamericana.