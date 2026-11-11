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León XIV en Argentina

Salió la primera encuesta en medio de la visita del Papa León XIV a Argentina con un duro dato para Milei

Un informe de conversación digital analizó miles de publicaciones en X, Instagram, TikTok y YouTube. El clima hacia la visita mejoró a medida que avanzaba el recorrido, mientras los mensajes sociales del Pontífice se leyeron como un contrapunto con el Gobierno.

11 de noviembre, 2026 | 09.17
Salió la primera encuesta en medio de la visita del Papa León XIV a Argentina con un duro dato para Milei

La visita del papa León XIV a la Argentina no solo movilizó multitudes en las calles, también desató una ola de conversación en redes sociales que tuvo un protagonista inesperado: Javier Milei. Así lo muestra una encuesta de la consultora Radar Público, que relevó publicaciones en español sobre la visita entre el 1 y el 9 de noviembre.

El estudio muestra que la conversación digital estuvo dominada por la agenda del Pontífice, pero que uno de cada cinco posts vinculó la visita con el Presidente. Y en esa conversación, el tono hacia el mandatario fue mayoritariamente negativo.

El día de la llegada, el sábado 8 de noviembre, la conversación sobre la visita multiplicó por 13 el promedio diario de la semana anterior. El pico se dio con el paso del Papa por la Casa Rosada y su discurso en el Palacio Libertad, después del aterrizaje en Aeroparque.

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Más celebración que críticas

Sobre el total de la muestra, el 29% de las publicaciones tuvo un clima positivo hacia la visita y el Papa, mientras que apenas el 8% fue negativo. El 63% restante fue neutro: posteos que informaban horarios, recorridos y operativos sin tomar partido.

El dato más llamativo es la evolución. El clima positivo pasó del 23% el 6 de noviembre al 37% el 9, a medida que el Papa avanzaba en su agenda argentina. Lo negativo, en cambio, tuvo su punto más alto el 7 de noviembre, con un 14%, en plena discusión por los feriados, y cayó al 3% el día de la misa.

Las críticas que circularon apuntaron sobre todo a los costos de la visita, los días no laborables, los vallados y el lugar de la Iglesia en un Estado laico. Pero representaron una porción menor: solo el 3% de las menciones incluyó críticas a la Iglesia.

La frase que abrió la lectura política

Según el informe, una frase del discurso papal funcionó como bisagra: «La economía debe estar al servicio de las personas». A partir de ahí, la visita empezó a leerse en clave política.

Las referencias del Pontífice a la pobreza, los jubilados y las personas con discapacidad circularon por su cuenta. Entre los ejemplos que recoge el estudio aparecen usuarios que replicaron frases como «Ningún niño debe irse a dormir con hambre» y otros que contrapusieron el gesto del Papa con las políticas oficiales: «Mientras el gobierno de Milei desprecia y discrimina a los discapacitados, el Papa León los recibe y se muestra emocionado», escribió un usuario desde la Argentina.

Milei, en el centro del contraste

El tema “El Papa y Milei” fue el más fuerte después de la agenda de la visita, presente en el 21% de las publicaciones. Por encima de la política nacional en general (18%), de la fe y la religiosidad (18%) y de la cuestión social (12%).

Cuando se mide el tono hacia el Presidente, el resultado es contundente: 60% negativo, 26% neutro y solo 14% positivo. La consultora aclara que este indicador se mide aparte del clima hacia la visita: un mismo posteo puede celebrar la llegada del Papa y criticar al Gobierno.

Radar Público aclara que el estudio describe la conversación pública en redes y no es una encuesta de opinión: no representa a toda la población y sobrerrepresenta a quienes publican más. El volumen surge de un conteo exacto de publicaciones en X, mientras que el clima, los temas y el tono hacia cada figura se obtuvieron de una muestra continua clasificada con una herramienta propia.

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