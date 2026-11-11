Qué significa la vestimenta con los colores de Argentina que usó el papa León XIV en la misa de Luján

El papa León XIV visitó la Argentina y protagonizó un hito histórico en su paso por Luján. Ante una multitud de fieles congregados frente a la majestuosa Basílica de Nuestra Señora de Luján, el pontífice ofició una misa en la que destacó un detalle de gran impacto visual y espiritual: lució una casulla de color celeste y blanco. La prenda litúrgica captó la atención de la población por la belleza de sus matices y el profundo simbolismo del gesto.

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El significado de la vestimenta del papa León XIV: entre el manto mariano y los colores de Argentina

La vestimenta elegida por el papa León XIV evoca, de manera inconfundible, la identidad de la bandera argentina y la túnica que viste a la venerada imagen de la Virgen de Luján . En la liturgia católica , la casulla celestina representa tradicionalmente la devoción mariana, la pureza y la protección maternal del cielo . Sin embargo, al presentarse en la emblemática explanada bonaerense revestido de celeste y blanco, la elección del pontífice trasciende el rito habitual para transformarse en un guiño repleto de afecto al pueblo argentino .

elegida por el evoca, de manera inconfundible, la de la . En la , la casulla celestina representa tradicionalmente la . Sin embargo, al presentarse en la emblemática explanada bonaerense revestido de celeste y blanco, la elección del pontífice trasciende el rito habitual para transformarse en . Este gesto simbólico funciona como un puente entre el mensaje pastoral de la Iglesia católica y el corazón de la religiosidad nacional. La túnica de León XIV dialoga visualmente con la tradición de la Inmaculada Concepción y rinde tributo al cobijo espiritual que la comunidad local encuentra históricamente bajo el manto mariano.

El papa León XIV viste una túnica en homenaje a la virgen de Luján. (Crédito de foto: Juano Tesone)

El origen de la Virgen de Luján, la patrona de Argentina

La devoción a la virgen de Luján como patrona oficial del país se remonta a una historia que comenzó en 1630. Cuenta la tradición que una pequeña estatua de terracota que era transportada en carreta se negó a avanzar a orillas del río Luján. Cada vez que intentaban retomar la marcha con la figura a bordo, los bueyes se detenían por completo, algo que los pobladores interpretaron como el deseo explícito de la virgen de permanecer en esas tierras.

Con el correr de los siglos, aquel humilde paraje se convirtió en el santuario nacional. La devoción a Nuestra Señora de Luján acompañó los grandes hitos de la gesta patriótica, contando entre sus devotos a próceres de la talla de Manuel Belgrano y José de San Martín, hasta que en 1930 el papa Pío XI la proclamó formalmente como Patrona de la República Argentina.