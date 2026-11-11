Cuántas personas hubo en la misa del papa León XIV en la Basílica de Luján: los números confirmados

La impactante convocatoria que hubo en la misa del Papa León XIV en la Basílica de Luján.

El papa León XIV encabezó este miércoles 11 de noviembre una misa multitudinaria frente a la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Según le confirmó el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a El Destape, la convocatoria alcanzó la impactante cifra de 3,5 millones de personas al comienzo de la ceremonia.

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De acuerdo a lo que le indicaron a este medio, a las 9 de la mañana -1 hora antes del comienzo de la ceremonia- habían ingresado 2,5 millones de personas. Luego, con el correr del tiempo, cientos de miles de fieles se sumaron para acompañar la misa del Sumo Pontífice.

Desde el martes 10 de noviembre, peregrinos de distintos puntos del país habían comenzado a llegar a la ciudad. La misa formó parte de la última jornada de León XIV en la Argentina. Antes de trasladarse a Luján, el Pontífice visitó el Complejo Penitenciario Federal de Devoto. Luego de su paso por el país, su gira sudamericana continuará en Perú.

La particular vestimenta del papa León XIV en la misa de Luján

Con un contundente guiño visual hacia la identidad nacional, el papa León XIV dio la misa en la Basílica de Luján luciendo una casulla celeste y blanca y un grabado de la Virgen de Luján en el centro.

La impactante convocatoria que hubo en la misa del papa León XIV en la Basílica de Luján.

Lejos del protocolo estándar, la elección del líder de la Iglesia Católica fue rendir un homenaje directo a la figura de la Virgen de Luján, patrona del país.