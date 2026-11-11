El Papa León escuchó a presos de Devoto: "La impunidad es fruto de la corrupción"

El papa León XIV visitó la cárcel de Devoto y les dijo a las personas privadas de su libertad que "el paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y la sociedad".

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En su discurso, también cuestionó la "sensación de omnipotencia" de la droga, el "falso poder" del dinero fácil y "la impunidad que es fruto de la corrupción".

"Una oportunidad para empezar de nuevo"

El eje del mensaje fue la posibilidad de un nuevo comienzo. "Aún en medio del mal, del dolor y del fracaso más profundo que hayan podido experimentar o causar, esta situación actual que atraviesan es un momento para poder reiniciar sus vidas", les dijo el Pontífice a los presentes.

León XIV reconoció que "el mal que asedia el corazón humano arruina a la sociedad y la vida de muchas personas" y que puede llegar a "extremos de inhumanidad". Sin embargo, sostuvo que "una pequeña luz sigue brillando" y que puede reavivarse "con la gracia de Dios".

"El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite"

El Papa dedicó una parte central del discurso a la idea del límite, en un lugar donde la privación de la libertad lo vuelve concreto. "El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite", afirmó.

Según explicó, en los momentos en que ese límite se hace tangible "podemos hallar una nueva sabiduría y experimentar la presencia del Señor".

Droga, dinero fácil, violencia y corrupción

León XIV advirtió sobre la ilusión de que los seres humanos puedan superar todos sus límites y ser "presuntamente inmortales". Y enumeró en qué se manifiesta esa pretensión:

"Eso lo podemos constatar en realidades negativas que no nos son ajenas: en la sensación de omnipotencia que genera la droga, en el falso poder que viene del dinero fácil, en la cobarde seguridad que otorga el ejercer la violencia en los más débiles y en la impunidad que es fruto de la corrupción", expresó.

García Cuerva recordó las visitas de Francisco a Devoto

Ante el Papa, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, recordó las visitas de Francisco a la cárcel de Devoto, donde celebraba la eucaristía y realizaba el lavatorio de los pies. También evocó sus palabras sobre la desigualdad como "raíz de los males sociales".

"La vida no solo se define por los errores cometidos, siempre es posible volver a levantarnos, aprender y convertirse en una persona nueva, porque Dios no se cansa de perdonar", afirmó el arzobispo.