El Papa se despide de la Argentina en Luján con una misa multitudinaria enfocada en los más humildes

El papa León XIV bajará del papamóvil en el que llegará a Luján y cruzará a pie la plaza hasta la Basílica. En el camino saludará y bendecirá a quienes ocuparán las primeras filas, entre ellos integrantes de Cáritas y de los Hogares de Cristo, personas con discapacidad, trabajadores de la economía popular y otros representantes de los sectores más humildes de la provincia de Buenos Aires. Con esa misa cerrará su visita de tres días a la Argentina e insistirá en la caridad y en la necesidad de tenderles una mano a quienes quedan excluidos del sistema, la contracara del modelo libertario. Esta vez, Javier Milei no estará presente para oírlo. Más en sintonía con el mensaje del Papa, el gobernador Axel Kicillof será el anfitrión de una ceremonia para la que se espera una concurrencia récord, todo un desafío para la organización bonaerense.

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El martes por la tarde se habilitaron los accesos y quienes acampaban en los alrededores empezaron a ubicarse cerca de la Basílica, adonde cada año peregrinan cientos de miles de fieles para pedirle algo a la Virgen o simplemente darle las gracias. Las historias de quienes más sufren y de las comunidades que se organizaron para acompañarlos, presentes a lo largo de toda la visita papal, tendrán un lugar central en la misa de cierre, que comenzará este miércoles a las 10. Las organizaciones estarán al pie del altar y un representante de cada una intervendrá en distintos momentos de la celebración. Nadie podía precisar qué añadiría León XIV a lo que ya dijo en la Argentina, aunque se esperaba que volviera sobre una idea que atravesó sus mensajes: la de una economía al servicio de las personas. "El hambre y las injusticias reclaman una respuesta", sostuvo en Córdoba.

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La Gobernación envió invitaciones al Ejecutivo nacional, que resolvió que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezara la delegación junto al canciller Pablo Quirno, el ministro de Salud, Mario Lugones, el secretario de Medios, Fabián Fernández, y el diputado Sebastián Pareja, el hombre de Karina Milei en la Provincia. El jefe de Gabinete quiere ser el candidato a gobernador del oficialismo y suele cuestionar todo lo que hace Kicillof. Este miércoles le tocará poner cara de póker ante los planteos que se escuchen desde el altar. El gobernador, por su parte, volverá a recibir a León XIV, como ya hizo durante su visita al Cottolengo Don Orione. En su caso, las palabras del Papa alimentan el discurso con el que apunta a llegar a la Casa Rosada el año próximo. En medio del debate sobre qué mensaje debe construir la oposición para enfrentar a la ultraderecha, las intervenciones del pontífice le vienen como anillo al dedo.

“Viene todo bastante alineado. Incluso Axel había insistido en que le tenía que regalar un mate y el Papa justo el día anterior hizo un elogio del mate”, comentaban risueños en su equipo. Si en el discurso esperaban coincidencias, la organización de una convocatoria que se anticipaba inédita, con fieles de toda la provincia y del país, podía traer complicaciones. No habrá carpas VIP, como buscaban instalar maliciosamente en las redes, pero sí un sector para invitados especiales, con alrededor de 500 lugares entre las 7.500 ubicaciones dispuestas frente al altar.

Están invitados todos los gobernadores, funcionarios, intendentes, legisladores nacionales y provinciales, integrantes del Poder Judicial y rectores de universidades. "Amplio y federal", calificaron el criterio de invitación. Se espera una nutrida asistencia peronista, con Máximo Kirchner, Sergio Massa y Juan Grabois, entre muchos otros. La convocatoria también incluye a los ex gobernadores bonaerenses Eduardo Duhalde, Daniel Scioli, Carlos Ruckauf, Felipe Solá y María Eugenia Vidal, quien hizo saber a los medios que no concurriría, aunque desde su equipo pidieron que les enviaran el QR de acceso.

Luciano Pereyra, uno de los artistas que amenizarán la espera de los fieles en Luján, publicó fotos de su prueba de sonido que desmintieron la versión de los trolls libertarios sobre una “carpa VIP”. Se trataba de la lona azul que cubrirá el altar y las escalinatas donde se oficiará la misa. Los accesos vehiculares se restringieron con varias horas de anticipación para facilitar la llegada a pie a un lugar que en la Gobernación definían como “una olla”, con ingresos y salidas bastante más complicados que los de por ejemplo, el Monumento a los Españoles. Evitaban estimar la concurrencia, aunque la enorme cantidad de gente movilizada en cada actividad papal hacía prever que podría rondar los dos millones de asistentes, incluso superando la misa que ofició allí Juan Pablo II en 1982.

Kicillof se acercó este martes a la tarde a las inmediaciones de la Basílica junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, para verificar que todo estuviera en orden. La Provincia lleva meses preparando la ceremonia que cerrará la visita de León XIV, con miles de personas y un importante despliegue de recursos que este miércoles se pondrán a prueba. Desde Luján, el Papa irá directamente a Ezeiza para volar a Perú, su próxima escala. Llegará entonces el momento de hacer un balance de su paso por la Argentina, cuyas repercusiones podrían ser más profundas de lo previsto originalmente. La misa en Luján será una de las imágenes centrales de esa visita y su mensaje seguró dejará ecos que repercutirán en la disputa política del año electoral que se avecina.