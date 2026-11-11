Así sigue el viaje del papa León XIV tras la visita a la Argentina: a dónde viaja y qué hará el Sumo Pontífice

El papa León XIV estará en Argentina hasta la tarde del miércoles 11 de noviembre, después continuará con su gira por Perú, en el marco de su primer viaje apostólico a América del Sur. El sumo pontífice visitará territorio peruano hasta el 17 de noviembre y luego regresará al Vaticano.

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Tras la visita a Argentina: cómo sigue el viaje del papa León XIV

La gira del Papa en Perú será la más extensa del viaje, ya que estará durante seis jornadas. Visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa donde participará de diferentes celebraciones caólicas, momentos de oración y encuentros con autoridades y fieles:

Miércoles 11 de noviembre: llegada a Lima

Al mediodía se despide en el aeropuerto de Argentina con una ceremonia y volará a Lima.

Aterriza a última hora de la tarde en la base de la Fuerza Aérea peruana.

Una hora después lo recibe el Palacio de Gobierno, donde se reúne con la presidenta Keiko Fujimori.

Cierra la jornada en el Gran Teatro Nacional, con autoridades de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

El papa León XIV se despedirá de Argentina el miércoles 11

Jueves 12 de noviembre: agenda en Lima

Se reunirá con los obispos peruanos en la capilla del Palacio Arzobispal y luego participa de una celebración en la Basílica Catedral.

en la capilla del Palacio Arzobispal y luego participa de una celebración en la Basílica Catedral. Al mediodía habla en la plaza de la Catedral sobre los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano.

A la tarde encabeza una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

y universitarios en el Estadio Nacional. Cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Viernes 13 de noviembre: vuelta a Chiclayo

Viajará a la ciudad donde fue obispo durante ocho años.

Oficiará una misa en las pampas de Pimentel y hace una visita privada a la capilla dedicada a San Óscar Romero.

Se encontrará con obispos, sacerdotes, religiosos y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, y después con la comunidad universitaria de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Cenará con sacerdotes de la diócesis de Chiclayo.

Sábado 14 de noviembre: Chiclayo y la sierra norte

Por la mañana participa del rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

Viajará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba y celebrará una misa.

Regresará a Chiclayo para un encuentro de oración con la comunidad católica, por el cierre del año jubilar, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

Domingo 15 de noviembre: Cusco y Amazonía

En Cusco se reúne con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman.

Reza el Ángelus en la plaza de la Catedral.

Vuela a Pucallpa, donde se encuentra con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

Celebra una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali y vuelve a Lima por la noche.

Lunes 16 de noviembre: despedida

Visita a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en Callao, para saludar al personal y a las personas que reciben asistencia.

en Callao, para saludar al personal y a las personas que reciben asistencia. Misa en la Base Aérea Las Palmas.

Ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao y partida hacia Roma pasadas las 13:45.

El papa León XIV estará del 11 al 17 de noviembre en Perú

Martes 17 de noviembre: regreso

Finalmente, llegará a Roma a las 10:25, hora local.

¿Por qué es clave la visita del Papa a Perú?

El Papa regresará a la tierra en la que vivió durante 20 años y de la cual es ciudadano. León XIV llegó muy joven al país para su ministerio misionero en la Orden de San Agustín; luego fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

En el caso particular de Perú, la consigna es "Abramos el corazón", el objetivo es que los fieles se abran a Dios para renovar la fe, construir fraternidad con el prójimo y a la misión para anunciar con alegría el Evangelio.