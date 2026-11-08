Papa León XIV: qué edad tiene, dónde nació, de qué país es y sus mejores 7 frases

Robert Prevost se convirtió en el papa León XIV en mayo de 2025 y es el máximo referente de la Iglesia católica. El sumo pontífice nació en Estados Unidos, pero también cuenta con nacionalidad peruana y pasó buena parte de su vida en América Latina.

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¿Qué edad tiene el papa León XIV?

El Papa nació el 14 de septiembre de 1955, por lo que actualmente tiene 71 años. Los cumplió hace pocas semanas, ya como sumo pontífice.

Dónde nació: de qué país es el Papa

León XIV nació en Chicago, en el estado de Illinois, Estados Unidos. Es el menor de tres hermanos: Louis Martín y John Joseph son los otros dos. Sus padres, Louis Marius Prevost y Mildred Agnes Martínez, también eran oriundos de Chicago y se establecieron en la localidad de Dolton.

El León XIV es el primer Papa de Estados Unidos y el primero de la Orden de San Agustín

Su padre sirvió en la Marina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y luego se dedicó a la docencia, llegó a ser director de diferentes escuelas. Su madre trabajó como bibliotecaria en instituciones educativas. La familia participó activamente en la vida parroquial. En un principio, Robert Prevost Estudió Matemáticas en la Universidad de Villanova, en Filadelfia, donde se licenció en 1977. Ese mismo año ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín.

Después estudió Teología en Chicago y Derecho Canónico en Roma, donde fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 1982.

El vínculo del Papa con Perú: cuántos idiomas habla

Su camino quedó muy ligado a Perú, visitó el país por primera vez en 1985 a la misión agustiniana de Chulucanas, en la región de Piura. Desde 1988 vivió varios años en Trujillo, donde fue prior, formador de futuros sacerdotes y docente en el seminario.

Por su formación y carrera religiosa, el Papa habla siete idiomas:

Con fluidez oral y buen manejo: Inglés (su lengua materna), español, italiano, francés y portugués.

Inglés (su lengua materna), español, italiano, francés y portugués. Con capacidad de lectura: Latín y alemán.

Cómo llegó León XIV a ser Papa: su relación con Francisco

En 2014, el papa Francisco lo designó al frente de la diócesis de Chiclayo, de la que fue obispo hasta 2023. Antes de ser designado, Prevost ocupó cargos de peso dentro de la Orden de San Agustín, de la que fue prior general entre 2001 y 2013.

En enero de 2023, Francisco lo llevó a Roma como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Ese mismo año, el 30 de septiembre, lo nombró cardenal.

Finalmente, fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, en el cónclave que comenzó el día anterior. Robert Prevost decidió adoptar el nombre de León XIV y es el 267º pontífice, el primero nacido en Estados Unidos y el primero de la Orden de San Agustín.

Robert Prevost tuvo un gran vínculo con el Papa Francisco antes de sucederlo

Las mejores 7 frases del papa León XIV