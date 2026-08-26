Qué opina el papa León XIV sobre el papa Francisco: cómo era su vínculo

El papa León XIV asumió el pontificado a comienzos de mayo de 2025, tras la muerte del papa Francisco. Si bien decidió ciertos cambios en su gestión, en reiteradas ocasiones Prevost mencionó a Bergoglio y su legado en la Iglesia Católica. Ambos compartieron una amistad cercana y una visión pastoral centrada en los que menos tienen.

¿Cómo fue la relación del papa Francisco y el papa León XIV?

La relación entre ambos comenzó cuando Prevost era prior general de los agustinos y Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Ambos se reunían cuando Prevost visitaba Argentina, pero luego el vínculo se mantuvo en Roma. Durante los últimos dos años de la vida de Bergoglio, Prevost tuvo audiencias semanales con Francisco cada sábado, en su rol de prefecto del Dicasterio para los Obispos.

Según reveló el actual sumo pontífice, Francisco lo recibía antes de la hora acordada y siempre cerraba las reuniones con la misma frase que demostraba su cariño: "No pierdas el sentido del humor".





León XIV tuvo una relación cercana con el papa Francisco y destacó su legado en varias ocasiones

Qué dijo León XIV sobre el legado de Francisco en la Iglesia Católica

Previo a su elección, el entonces cardenal Prevost, describió a Francisco como “un Papa generoso que lo dio todo” y siempre destacó la coherencia evangélica del argentino y su búsqueda de una Iglesia que camine con los pobres y acompañe a quienes sufren. “Era un hombre que quería vivir el Evangelio con autenticidad”, aseguró sobre Francisco.

En el primer aniversario de muerte de Bergoglio, el Papa León XIV compartió un mensaje desde su cuenta en la red social X, en el que señaló: “En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones”.

Y pidió a los fieles: "Recojamos su legado proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo”.