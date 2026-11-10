Misa del papa León XIV en Luján: Kicillof recorrió el operativo de salud y prevención

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este martes el operativo de prevención, salud y cuidados desplegado para recibir a los fieles y visitantes que se acerquen a Luján para participar de la Santa Misa que brindará el papa León XIV en la Plaza Belgrano el miércoles por la mañana.

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A horas de la visita de León XIV a Luján, Kicillof expresó: "Hace casi dos meses que venimos trabajando, con reuniones periódicas y un seguimiento permanente, para garantizar que todo salga bien en esta histórica visita del papa León XIV a nuestra provincia". Asimismo, agregó: "Luján es la capital de la fe en la Argentina y el Papa la eligió para despedirse de nuestro país: estamos listos para recibir con los brazos abiertos a todos los que quieran venir".

"Que haya empezado su visita pastoral en el Cottolengo Don Orione, escuchando a personas con discapacidad, ha sido para todos nosotros un gesto muy fuerte”, sostuvo el Gobernador, y concluyó: "Y que finalice aquí, con una misa que tiene que ver con la caridad, con los más humildes y con los excluidos, habla también de dónde pone la mirada y a quiénes escucha".

En la recorrida, el gobernador bonaerense estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; y el intendente local, Leonardo Boto.

¿Cómo será el dispositivo en Luján?

El dispositivo contempla postas de cuidado e hidratación, puestos médicos de avanzada en los accesos y cercanías, carpas eucarísticas distribuidas a lo largo de todo el recorrido, pantallas gigantes para la transmisión de las actividades, baños y sectores con accesibilidad para personas con discapacidad.

Además, se desplegarán más de 1.200 trabajadores de salud, 12.000 efectivos de fuerzas de seguridad y más de 10.000 voluntarios capacitados. Asimismo, está facilitada toda la información sobre el operativo en la página https://visitadelpapapba.gba.gob.ar.