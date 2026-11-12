Dos superpetroleros se incendiaron tras una explosión de gran magnitud en el estrecho de Ormuz, según informó este jueves la Guardia Revolucionaria de Irán. La fuerza aseguró que los buques transitaban por una ruta no autorizada y advirtió que otras embarcaciones que colaboren con el Ejército estadounidense podrían correr la misma suerte. El episodio se produce en medio de la tensión por el control del paso estratégico para el comercio mundial de petróleo. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente, este 12 de noviembre.
Irán asegura que dos petroleros se incendiaron tras una explosión en el estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria afirmó que los buques transportaban más de cuatro millones de barriles de crudo y que transitaban por una ruta no autorizada. Por el momento, no se conocen más detalles del incidente.
Irán designó como terroristas a las Fuerzas Armadas argentinas en respuesta a Milei
Teherán anunció la medida contra la Armada y la Fuerza Aérea argentinas en respuesta a la decisión del Gobierno de Javier Milei de declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní.
Irán oficializó la designación de la Armada y de la Fuerza Aérea de Argentina como organizaciones terroristas
El Gobierno de la República Islámica de Irán oficializó la designación de la Armada y de la Fuerza Aérea de Argentina como organizaciones terroristas. La medida diplomática y legal se enmarca en un acto directo de respuesta frente a la decisión adoptada el pasado mes de abril por la administración encabezada por el presidente Javier Milei, la cual había declarado en esa categoría a la Guardia Revolucionaria iraní tras señalar su presunta responsabilidad e implicación en los atentados perpetrados en territorio argentino durante la década del ‘90.
Desde Irán sostienen que no hay conversaciones con EE.UU. para frenar la guerra
El jefe de Seguridad iraní, Mohsen Rezaei, aseguró que no hay charlas con Washington ya que Donald Trump no cumplió hasta el momento con las siete condiciones establecidas en el acuerdo provisional. El petróleo vuelve a aumentar.
Desde Irán aseguraron que actualmente no hay negociaciones en curso entre Teherán y Washington para poner fin al conflicto en Medio Oriente. Así lo expresó el máximo responsable de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, y remarcó que para que las charlas vuelvan a darse Estados Unidos "debe cumplir las siete condiciones establecidas" en el acuerdo provisional de junio pasado. A su vez, los precios del petróleo subieron un 1% cuando dijo que saldrá material nuclear "enriquecido" de su territorio.
El Gobierno cruzó a Irán por declarar terroristas a las Fuerzas Armadas argentinas
Cancillería sostuvo que la medida es “una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas”. El Gobierno volvió a exigirle a Teherán que entregue a los acusados por los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.
El Gobierno rechazó "categóricamente" este miércoles la decisión de Irán de declarar “organizaciones terroristas” a las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea argentinas. En un comunicado oficial, la Cancillería sostuvo que la medida es “una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas”.