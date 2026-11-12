Irán asegura que dos petroleros se incendiaron tras una explosión en el estrecho de Ormuz

El Gobierno de la República Islámica de Irán oficializó la designación de la Armada y de la Fuerza Aérea de Argentina como organizaciones terroristas. La medida diplomática y legal se enmarca en un acto directo de respuesta frente a la decisión adoptada el pasado mes de abril por la administración encabezada por el presidente Javier Milei, la cual había declarado en esa categoría a la Guardia Revolucionaria iraní tras señalar su presunta responsabilidad e implicación en los atentados perpetrados en territorio argentino durante la década del ‘90.