Milei negocia el Presupuesto 2027 con sus aliados en medio de la tensión con Bullrich

"En general, salió todo muy bien", resumió, aliviado, un funcionario bonaerense al cierre de la jornada de la misa del papa León XIV en Luján, la más multitudinaria de la que se tenga registro en el país. El equipo de Axel Kicillof se había propuesto lograr una convocatoria amplia y el objetivo se había cumplido: además de una comitiva del Gobierno nacional, asistieron numerosos intendentes y legisladores de todas las fuerzas y representantes de todos los sectores del peronismo. Máximo Kirchner y Sergio Massa se ubicaron juntos en la primera fila, cerca de Juan Grabois y de los gobernadores Sergio Ziliotto y Raúl Jalil. Por una jornada, las tensiones internas quedaron atrás: hubo saludos cordiales y una escucha atenta a las palabras del Papa. En el peronismo evaluaban que el mensaje de León XIV no modificará demasiado su discurso frente al Gobierno, porque coincidió con las críticas que ya formulan sus principales referentes. Para Milei, en cambio, veían un nuevo problema: a una mala racha de noticias se sumó una visita papal de tono crítico, que también será recordada por el escándalo de la carpa VIP.