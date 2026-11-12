Tras la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno retoma las negociaciones por el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza buscará acercar posiciones con los bloques aliados, que piden modificaciones vinculadas con fondos para las provincias, las universidades y la discapacidad. El encuentro se dará en medio de la tensión entre Javier Milei y Patricia Bullrich, que atraviesa al oficialismo y pone en foco el futuro de otras iniciativas, como la reforma electoral. Seguí el minuto a minuto de las medidas de Javier Milei.
Milei negocia el Presupuesto 2027 con sus aliados en medio de la tensión con Bullrich
El oficialismo convocó para las 14 a los bloques aliados, que reclaman cambios en el proyecto. En paralelo, persisten las diferencias con la senadora libertaria y crece la incertidumbre sobre la agenda legislativa.
"Estamos preparados": tras el fin de la tregua papal, bullrichismo advierte a la Rosada
Se terminaron los cinco días de paz que dejó la visita del Papa León XIV. Lejos de bajar la tensión, el entorno de Patricia Bullrich lanzó una dura advertencia ante posibles embestidas libertarias.
“Estamos preparados”. Esa es la advertencia que el bullrichismo hizo correr en medio de la despedida del Papa León XIV y ante los rumores de una avanzada de la Casa Rosada en contra de Patricia Bullrich y su equipo. Tras cinco días de paz (un verdadero milagro papal), las indirectas volvieron a instalarse en la primera fila de la dinámica libertaria, dejando atrás el mensaje conciliador que el Santo Padre trajo a la Argentina y que el Gabinete buscó emular en imágenes públicas.
La inesperada indirecta de Feinmann a Milei en vivo: "No hace falta putear"
Eduardo Feinmann habló sobre el paso del Papa León XIV por la Argentina y lo usó de ejemplo para lanzarle una indirecta a Javier Milei.
El Papa León XIV durante su visita a la Argentina.
La visita del papa León XIV a la Argentina llegó a su fin este miércoles y dejó distintas lecturas sobre el impacto de sus discursos y su manera de ejercer el liderazgo. En ese contexto, Eduardo Feinmann protagonizó un intercambio con Pablo Rossi durante el pase de A24, en el que destacó el estilo del Sumo Pontífice y lanzó una reflexión que muchos pueden interpretar como una indirecta a Javier Milei.
El Papa reunió a todo el peronismo, que ve al gobierno de Milei en una mala racha
Kicillof, Massa y Máximo Kirchner compartieron la histórica misa del Papa en Luján y dejaron en pausa las tensiones internas. La lectura opositora del mensaje de León XIV y el escándalo de la carpa VIP que sumó complicaciones a Milei.
"En general, salió todo muy bien", resumió, aliviado, un funcionario bonaerense al cierre de la jornada de la misa del papa León XIV en Luján, la más multitudinaria de la que se tenga registro en el país. El equipo de Axel Kicillof se había propuesto lograr una convocatoria amplia y el objetivo se había cumplido: además de una comitiva del Gobierno nacional, asistieron numerosos intendentes y legisladores de todas las fuerzas y representantes de todos los sectores del peronismo. Máximo Kirchner y Sergio Massa se ubicaron juntos en la primera fila, cerca de Juan Grabois y de los gobernadores Sergio Ziliotto y Raúl Jalil. Por una jornada, las tensiones internas quedaron atrás: hubo saludos cordiales y una escucha atenta a las palabras del Papa. En el peronismo evaluaban que el mensaje de León XIV no modificará demasiado su discurso frente al Gobierno, porque coincidió con las críticas que ya formulan sus principales referentes. Para Milei, en cambio, veían un nuevo problema: a una mala racha de noticias se sumó una visita papal de tono crítico, que también será recordada por el escándalo de la carpa VIP.