Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 12 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 12 de noviembre
Este jueves, el dólar Oficial del Banco Nación se cotiza a $1520 para la compra y a $1570 para la venta, con una variación de 0,00%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 12 de noviembre
Este jueves, 12 de noviembre, el dólar Blue se cotiza en el mercado informal a $1550 para la compra y $1570 para la venta, con una variación de 0,96% en la actualización de sus valores.
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