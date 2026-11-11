El emotivo último mensaje de León XIV en Argentina: "Este país tiene dos Papas"

Tras haber concluido la multitudinaria misa en Luján, el papa León XIV compartió un emotivo mensaje para despedirse de la Argentina, luego de una visita de cuatro días con actividades religiosas y encuentros con fieles de todo el país. A través de sus redes sociales, el Pontífice expresó su agradecimiento y recordó a Francisco, su antecesor.

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“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, expresó León XIV en una publicación acompañada por una fotografía junto a la Virgen de Luján.

En ese mismo posteo dejó una de las frases más significativas de su paso por la Argentina: “Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. Con estas palabras, el líder de la Iglesia Católica destacó el vínculo que construyó con el pueblo argentino durante su primera visita apostólica.

"Sigamos unidos en Cristo. Rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina!", concluyó su mensaje. Las actividades estuvieron marcadas por la asistencia multitudinaria de los fieles en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Córdoba y Luján, donde pudieron escuchar las referencias al papa Francisco.

La despedida del Papa y el cierre de una visita histórica

El mensaje final se conoció durante la última jornada de la visita del Papa, que inició el domingo 8 de noviembre, tras su llegada de Uruguay. Este miércoles visitó la cárcel de Devoto, donde tuvo un encuentro con personas privadas de su libertad para luego encabezar una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, a la que peregrinaron 2,8 millones de personas en octubre de este año.

Durante la misa, el Santo Padre recordó nuevamente a Francisco y convocó a los argentinos a superar las divisiones: “Argentina, levántate y camina”. La homilía que dio llamó a fortalecer la solidaridad y destacó que la reconciliación es fundamental para construir un futuro con amor.

“Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia, con nuestro presente, para generar un futuro nuevo donde sea el amor el que tenga la última palabra”, afirmó. El Papa también le dio un lugar central a la Patrona de la Argentina, al recordar que su pontificado inició el 8 de mayo, fecha en la que se celebra a la Virgen de Luján, y le pidió que acompañara su misión tanto al frente de la Iglesia como en el camino del pueblo argentino.