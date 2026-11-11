El motivo por el que Milei no irá a la misa del papa León XIV en Luján

El presidente Javier Milei no estará presente en la Santa Misa que el papa León XIV encabezará en la plaza de la Basílica de Luján durante la última jornada de su visita apostólica a la Argentina. La presencia del Gobierno nacional estará a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a los ministros Mario Lugones, Fabián Fernández y el diputado nacional Sebastián Pareja.

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La ausencia del mandatario en Luján responde al esquema de delegación institucional dispuesto por el Poder Ejecutivo para acompañar la agenda litúrgica del Sumo Pontífice en el interior del país y en la provincia de Buenos Aires. Tras haber participado de la misa central en la ciudad de Buenos Aires y de las audiencias privadas en la Casa Rosada, la representación del Ejecutivo nacional se alternó en los distintos eventos ceremoniales.

El cierre de la visita en Ezeiza

En lugar de desplazarse hacia la Basílica de Luján, el jefe de Estado reservó su participación oficial para la ceremonia de despedida formal que se realizará a las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, el Presidente despedirá a León XIV antes de su partida hacia la ciudad de Lima, Perú, para dar cierre a su gira sudamericana. Desde la Casa Rosada destacaron que el protocolo fijado privilegió mantener el acto de cierre en el aeropuerto como el punto final de la agenda compartida entre el mandatario y el líder de la Iglesia Católica.

El operativo especial del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires por la misa en Luján

Ante la masiva concurrencia prevista para la Santa Misa que el papa León XIV encabezará este miércoles 11 de noviembre en la plaza de la Basílica de Luján, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y la empresa Transportes 11 de Junio SRL pusieron en marcha un operativo especial de movilidad. La medida busca garantizar el traslado de fieles y peregrinos, otorgando prioridad a personas con movilidad reducida.

Las autoridades estiman la llegada de entre 3 y 4 millones de personas a la localidad bonaerense, lo que convertirá a la jornada en la concentración de mayor convocatoria del viaje apostólico tras los eventos desarrollados en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo funcionarán las líneas de colectivo y las zonas de ingreso?

Para la cobertura del trayecto, se dispuso el refuerzo de las líneas urbanas 501 y 503, junto con las interurbanas 500 y 502. Todos los servicios realizarán el recorrido hasta la intersección de la Ruta 192 y Ruta 7, en las inmediaciones del acceso por la Avenida Nuestra Señora de Luján, punto a partir del cual los asistentes deberán continuar a pie.

A su vez, la Municipalidad de Luján habilitó el ingreso a la denominada Zona 0 y los Patios de la Basílica para ordenar la ubicación de la multitud en las horas previas a la ceremonia religiosa.