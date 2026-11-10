Luján ya vive su vigilia a la espera de León XIV: miles de fieles se movilizaron por la fe

A más de 15 horas de que el papa León XIV llegue a Luján para dar la última misa en el país, miles de fieles ya están apostados frente a la Basílica y pasarán la noche a la espera del Sumo Pontífice. Se espera que haya más de un millón de personas escuchando las palabras del Papa en el municipio bonaerense.

{{{htmlAmp}}}

El miércoles 11 de noviembre el Sumo Pontífice, como cierre de su gira por Argentina, realizará la Santa Misa en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján. Previamente, hará un recorrido con el Papamóvil a lo largo de la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso hasta la Plaza Belgrano. Ya este martes hay miles de personas que se reunieron en la Plaza y que harán una vigilia de toda la noche a la espera de la misa.

Los fieles llegaron desde diversos puntos del país y, por ejemplo, hay varias postas en la vera de la ruta 7 en el Puente "Papa Francisco", ya que también se convirtió en un lugar de reunión. Desde allí, un grupo extenso de personas peregrinarán hasta la basílica por casi 8 kilómetros para, finalmente, apostarse frente a la Basílica de Luján. A su vez, allí ya hay apostados miles de feligreses que no hicieron este mismo recorrido, pero que pasarán la noche allí.

Las historias se cuentan por la cantidad de personas que se tomaron el tiempo de llegar. "Yo estoy en un hogar de Hurlingham, en nuestra Señora del Buen Viaje. Ahí estamos con chicos con problemas de adicciones. Estoy haciendo un proceso de hace dos meses, ya", cuenta Jonathan. Desde la zona oeste del Conurbano se levantó temprano, se sumó a un grupo grande y fue hasta la capital de la Fe porque hay algo profundo que lo moviliza. "La llegada de León es algo histórico. Yo estoy muy contento porque es algo lindo, tengo inculcado la religión y gracias a Dios se dio esta oportunidad. Esto, además, no lo deje en mano de Dios. Dije bueno, tengo que ir. Quería venir y lo hice", cerró.

También, entre la multitud hay mujeres, hombres, nenes, nenas, banderas argentinas, imágenes de la Virgen de Luján, gente grande, chicos. Hay de todo. Y entre ellos está Guido que, en charla con este medio, contó: "Es todo un acontecimiento, eh, eh, es algo muy lindo, ¿no? Pude, pude ver y presenciar ayer la cantidad de gente que se mueve por la fe y, y bueno, hoy lo vamos a vivir en carne propia". Desde las 11 de la mañana de este martes hasta que el Papa decida irse de Luján. Todo ese tiempo es en el que estará allí, en Lujan como tantos otros.

Es tan grande la cantidad de gente que se espera que, por ejemplo, se tomó la decisión de reubicar la Terminal de Ómnibus hacia la Universidad de Luján. Por eso se recomienda, en todo caso, dejar el auto lo más lejos posible y empezar a caminar. Mientras tanto, en los alrededores, hay espacios para comer, para hidratarse, baños químicos y todo lo necesario para poder ver al Papa y tener una vigilia que, se espera, termine cerca de las 12 cuando el Papa termine la misa frente a la Basílica. Serán dos horas que darán final a una visita de cuatro días que movilizó la Fe de un país.