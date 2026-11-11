El mensaje de Bullrich sobre el Papa en medio de la interna con Milei: "Que nadie quede en el camino"

La senadora de La Libertad Avanza (LLA) y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, compartió un mensaje en clave política después del encuentro del papa León XIV con jóvenes en el Monumento de los Españoles. En las últimas semanas, versiones periodísticas de diversos medios indicaron que se intensificó la interna entre Bullrich y el presidente Javier Milei por las candidaturas para las elecciones 2027.

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"Qué impresionante y emocionante todo", comenzó el mensaje de Bullrich en X una vez finalizada la actividad del Papa en el barrio porteño de Palermo, última en la Ciudad de Buenos Aires. El miércoles encabezará una misa más, pero en Luján, territorio de la provincia de Buenos Aires.

La senadora describió a las "imágenes del Papa y los jóvenes" como "históricas" y agregó: "Todo sonrisas, alegría y cánticos argentinos".

Por último, lanzó la frase que muchos interpretaron como un mensaje de cara a la interna de La Libertad Avanza: "Tremendo realmente, y me quedo con el mensaje que conmueve el alma: es con todos, que nadie quede en el camino".

El discurso del papa León XIV ante los jóvenes

Bullrich publicó el mensaje después del discurso del papa León XIV ante los jóvenes, en el que mencionó algunas de las principales problemáticas actuales y les pidió: "No permitan que nadie les arrebate la libertad". "Hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración, el éxito, a cualquier precio: el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada de clase", enumeró el Sumo Pontífice.

"A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales", consideró el papa León XIV, quien siguió: "La envidia puede impedir que nos alegremos por el bien ajeno".

Además, el obispo de Roma sostuvo: "Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias". Sobre el final, repitió el lema oficial de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina: "Vayan y anuncien".