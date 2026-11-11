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Luján

Las mejores 21 fotos de la vigilia en Luján a la espera del papa León XIV

Miles de fieles pasan la noche frente a la basílica a la espera del sumo pontífice.

10 de noviembre, 2026 | 23.10
Las mejores 21 fotos de la vigilia en Luján a la espera del papa León XIV

A más de 11 horas de la llegada del papa León XIV a Luján, miles de fieles y peregrinos comenzaron a concentrarse en las inmediaciones de la Basílica para pasar la noche y garantizar su lugar en la última misa del pontífice en el país. Las autoridades locales y las fuerzas de seguridad proyectan una asistencia superior al millón de personas en el municipio bonaerense.

En la previa de la jornada del miércoles 11 de noviembre, que marcará el cierre de la gira de León XIV por la Argentina, la multitud ya ocupa la Plaza Belgrano en una vigilia que se extenderá durante toda la madrugada.

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