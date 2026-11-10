Si todavía quedaban dudas sobre qué tanto del papa Francisco heredó su sucesor León XIV, esta visita histórica a la Argentina lo dejó muy claro: “cercano”, “sencillo” y “humano” son los adjetivos que usaron los jóvenes que hablaron esta tarde con El Destape en el Monumento a los Españoles, a la espera de la vigilia.

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Adolescentes y niños, pero también familias completas y gente sola, fueron llenando durante toda la tarde la Plaza Intendente Seeber, donde el lunes León XIV ofreció su primera misa con un mensaje que buscó poner a las familias como protagonistas de la tarea evangelizadora.

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Cerca del escenario, mientras los periodistas Igancio Girón y Sofia Martinez conducían la previa, un grupo de jóvenes exploradores salesianos del Batallón 50 “Pedro Lorenzo Massa” saltaban exultantes y posaban para una selfie.

“Veníamos trabajando mucho y fue un cambio la llegada de León XIV. Pero lo que dijo estos días en nuestro país nos pareció lo correcto y, además, lo notamos muy humano: se sacó el nombre de Papa y fue solo León”, dijo a El Destape, entre risas nerviosas, Florencia, que llegó esta mañana de Villa Luzuriaga, provincia de Buenos Aires.

Florencia dijo que estaban muy “acostumbrados” a la figura de Francisco por su cercanía y carisma, muy propia de los argentinos. Pero a León, dice, lo vieron muy contento y descontracturado. Y eso que al momento de hablar con este medio no sabían que León había repetido en Córdoba la inmortal frase que Francisco dijo a los jóvenes en Brasil: “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío”.

Este grupo de jóvenes exploradores salesianos hacen actividades para niños como parte de su compromiso religioso y esperan ansiosos las palabras de León para llevarles su mensaje.

En un festival por la banda favorita

El enorme parquizado verde que rodea al escenario donde hablará León está menos abarrotado que ayer y sin el embate de aquel sol corrosivo. Eso abre lugar a que cada grupo despliegue sus mantas, su equipo de mate y sus sillitas. Es como si estuviesen en un festival para ver a su banda favorita. A un costado, un grupo de cuatro amigos se divierte haciendo juegos con sus manos como el “Me está, me está” de los recreos de la primaria.

A uno y otro lado de la valla que separa el predio de quienes habían reservado con un QR -la mayoría eran grupos de parroquias-, otro grupito de scouts juega al truco e invita a una persona de seguridad que dice que está cansado porque está trabajando desde las 10 de la mañana, como también lo hizo ayer.

A lo largo del sector distintos curas sentados en sillas de plástico reciben fieles que quieren confesarse. Se ríen, hacen reír a los que cuentan sus angustias y, al terminar, a una joven un cura la saludó con un choque de puños. La impronta de Francisco está en todos lados.

Es enorme la cantidad de niños y niñas que vinieron solos. Ayer con sus papás, pero hoy ellos son los protagonistas.

Como Segundo y Patricio, que son dos amigos del Opus Dei que el lunes fueron con el Colegio San Pablo y hoy asistieron juntos. Tienen 13 años y dicen estar muy “emocionados” porque esto es “algo que no suele pasar”. “Esperamos el mensaje que traiga paz al país que está en conflicto y, en especial, la paz que hace falta”, dice Segundo.

Pero por más que el de hoy sea un encuentro para jóvenes, muchos adultos quieren verlo una vez más. Es el caso de la hermana Ruth, que vino desde Paraguay junto a otras hermanas para conocer al sucesor de Francisco.

“La misa de ayer me llenó de emoción, de esa alegría que él traía, de seguir evangelizando con alegría y esperanza para todos los que aún no encontraron ese amor tan grande que Dios nos tiene”, dice y toma un mate sentada en ronda en una pequeña elevación del parque.

“Me causó mucha emoción poder verlo. Fue una emoción sentirlo tan cercano, tan sencillo, tan humano. Me llenó de tremenda emoción con esa sencillez y alegría. León sigue la línea de Francisco”, definió, visiblemente emocionada.