Después del sabor amargo que dejó que Francisco no haya querido visitar suelo argentino en más de 12 años, su sucesor, León XIV, llegará a Buenos Aires este domingo en medio de una gran expectativa y con una movilización que promete ser multitudinaria. A pesar de una marcada diferencia en el estilo, Robert Prevost -que se muestra un poco más cauto frente a la verborragia del papa Francisco- mantiene la herencia de Jorge Bergoglio e incluso mostró una firmeza inquebrantable en varias ocasiones, como cuando excomulgó a seis obispos lefebvristas que habían hecho nombramientos sin el vistobueno del Vaticano.

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Con casi dos años de pontificado, León XIV ya hizo sobradas muestras de cuál es la impronta con la que lleva adelante las tareas vaticanas. Si apenas el mundo vio la fumata blanca se preguntaba si el sucesor de Francisco mantendría el camino reformista o volvería a alinearse a la tradición, el propio León XIV dio una pista para esa respuesta cuando apareció por primera vez aquella tarde en el palco de la Basílica de San Pedro y se emocionó al saludar en español a su "querida diócesis de Chiclayo en el Perú". Francisco había preparado el camino para un Papa propio para este tiempo. Que profese la unidad en tiempos de polarización y que pertenezca al sur global. Si bien Robert Prevost nació en Chicago, Estados Unidos, dirigió por casi diez años la diócesis de Chiclayo, al norte de Perú, y en 2015 obtuvo la ciudadanía peruana.

"Cuando León habló de Chiclayo sorprendió a todos. En ese momento se apartó de la tradición, no podemos decir que sea un Papa tradicional. Es un Papa que habla desde el afecto, de sus sentimientos", opinó en diálogo con El Destape Véronique Lecaros, doctora en Teología por la Universidad de Estrasburgo y docente de la Pontificia universidad Católica del Perú. Lecaros, de nacionalidad francesa, se dedicó los últimos años a estudiar la obra de Prevost en Perú, mucho tiempo antes que fuera elegido Papa. Trabajó junto a César Piscoya, amigo y colaborador de Prevost en la diócesis de Chiclayo, en la producción de un libro y un documental sobre el paso del Papa por Perú. En conversación con este medio, Lecaros afirma que muchos de los gestos que León hizo en estos casi dos años de pontificado ya los había tenido, a otra escala, durante su estancia en Perú que se terminó en 2023 cuando Francisco lo convocó a Roma para asumir como prefecto del Dicasterio de los Obispos.

"León XIV, tetrato de un papa peruano", escrito por Véronique Lecaros y César Piscoya

Un camino que empezó en Perú

Con más de 20 años dedicado a labores pastorales y misioneras en Perú, al momento de ser electo Papa, Prevost ya era conocido por toda la comunidad católica del país andino. De sus experiencias en Chulucanas (1985), Trujillo (1988-1999) y Chiclayo (2015-2023) resalta una máxima que después León profesó desde el Vaticano: unidad sin homogeneización. "Es lo que hacía en la comunidad agustina en Trujillo. Tenía peruanos de la selvas, de las sierras y de la ciudad y lograba hacer que ellos se entendieran. Por ejemplo en una tarde cultural donde cada uno presentaba sus canciones", explicó la teóloga francesa.

En su búsqueda de la unidad -para Lecaros- León XIV sí muestra matices con respecto al pontificado de Francisco que fue un poco más tumultuoso y donde las tensiones entre los distintos sectores eclesiásticos saltaron a la luz. "El mundo entero se ha polarizado cada vez más, no solo la Iglesia, por eso también los cardenales eligieron a León XIV para que ayude a superarla", agregó Lecaros. El propio León dijo que su experiencia en Perú lo ayudó a entender que el catolicismo no es uniforme y al asumir lo hizo con un mensaje en el que denunció las "discordias causadas por el odio, la violencia, los prejuicios y el miedo a la diferencia". León se comprometió a hacer de la Iglesia a una "fuerza de paz" en el mundo con un fuerte llamado a la unidad.

FOTO DE ARCHIVO. Funcionarios católicos peruanos afirman que los preparativos para la visita del papa León XIV a la región aún continúan, en Lima

Uno de los primeros avances en esta dirección fue haber logrado en noviembre del 2025 que los obispos estadounidenses suprimieran sus diferencias y condenaran en conjunto las redadas del ICE antimigrantes ordenadas por Donald Trump. También por su pertenencia a la orden de San Agustín, muchos fieles destacan que es una persona muy cercana y no marca jerarquías, dado que la vida dentro de esa orden es entendida como una vida comunitaria y con fuertes vínculos de amistad.

En su primer discurso citó esta idea de San Agustín: "Para ustedes obispo pero con ustedes cristiano". El colaborador de Prevost, César Piscoya lo definió en diálogo con Infobae como un hombre "muy equilibrado" en su forma de ser y proceder y con "mucho respeto" al "magisterio de la Iglesia". "Es una persona muy disciplinada en su forma de actuar. No hubo una reunión en la que dejara de estar, ni en un espacio con autoridades ni en una comunidad que lo llamaba porque había una situación de riesgo que debía atender", ejemplificó Piscoya y destacó entre sus virtudes la de la escucha y el diálogo. "Escucha hasta más de lo que podían otros pensar, es muy prduente. Él sabía escuchar a los demás, prestar atención al contexto y sacar del diálogo de los demás la respuesta que se demandaba", recordó.

Continuidades y matices

Esta vocación conciliadora de León, no obstante, no lo hace ni dar marcha atrás en las reformas estructurales que impulsó Francisco, pero tampoco lo convierte en una referencia progresista. Dos de los principales legados de Francisco fueron abrir el camino sinodal, mantener una posición de escucha y diálogo para transformar a la Iglesia en una institución más participativa, cercana y misionera, e impulsar la agenda ecologista. Ambos fueron retomados por León y ambos le valieron tener las mismas enemistades que Francisco.

"Las oposiciones a Francisco se concentraban en el camino sinodal, que desde la perspectiva de los sectores conservadores, abre la puerta a derechos LGBT y a la ordenación de mujeres. Estos sectores también están en contra de la ecología integral, porque es la entrada de la 'agenda globalista' dentro de la Iglesia y la relativización dogmática. Estaban a favor, precisamente, de liturgias más tradicionales", analizó en diálogo con El Destape David Eduardo Vilchis Carrillo, maestro en Ciencia Política por el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y Licenciado en Filosofía por la Universidad Católica Lumen Gentium.

Como parte de la defensa de la ecología, León XIV inaguró en septiembre del año pasado el Borgo Laudato si, inspirado en la encíclica ecologista del Papa Francisco titulada “Laudato si", publicada en 2015. El nuevo Borgo (pequeño pueblo o burgo) es un territorio de 55 hectáreas, dentro de Castel Gandolfo, la tradicional residencia veraniega que los Papas usaron durante el verano desde el siglo XVII, y ubicado a poco más de 28km de Roma.

En donde sí se nota un cambio fue en su relación las comunidad LGBT. Porque si bien Francisco no cambió la doctrina en ese aspecto, si aprobó la Fiducia supplicans en 2023 que habilita a sacerdotes a impartir bendiciones pastorales a parejas en "situación irregular" y del mismo sexo. "Ahí si vemos el cambio, porque el Papa León no habla de estos temas. Si bien no se opone a ellos, tampoco los favorece públicamente. Hay aspectos en los que León prefiere no pelearse con los sectores de la Iglesia que además ese tema es de los que más repudio causan entre muchos sectores de la Iglesia", opinó Vilchis Carrillo.

Sin embargo, para la teóloga francesa no hay diferencia entre Francisco y León: "El papa Francisco en su primera entrevista a Antonio Spadaro dijo que no había que estar obsesionado con problemas morales, vinculados al sexo, que ésto no era lo central o que había que salir de esto. No decía que no había que pensar en esto, pero sí que no había que obsesionarse. Y esto va en la misma declaración que hizo el Papa León XIV en el avión regresando de África".

El cruce a Trump y el corte a los lefebvristas

Si en los primeros meses la gestión de León XIV fue calificada por algunos sectores como demasiado diplomática o "tibia", el devenir de los acontecimientos internacionales hicieron que León mostrara su costado más firme. Criticó las acciones bélicas de Donald Trump y Benjamin Netanyahu tanto en Irán como en la Franja de Gaza e incluso en su magnífica humanitas acotó la interpretación del concepto de guerra justa como legítima defensa para evitar que sea usada como una justificación para llevar a acabo ataques preventivos.

Ante los llamados de paz y sus alusiones a la crueldad de Trump, el presidente republicano le respondió llamándolo "débil" y publicó una imagen generada con inteligencia artificial en la que se representaba a sí mismo como Jesucrito.

León XIV también marcó su distancia cuando optó por pasar el 4 de julio en Lampedusa el primer lugar que eligió Francisco para visitar al inicio de su papado-en vez de participar de los festejos por los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos a la que había sido invitado por Trump.

Y otro de los momentos donde León se vio forzado a tomar una decisión determinante fue cuando excolmulgó a cuatro obispos consagrados por los lefebvristas en Suiza y los otros dos obispos que presidieron la ceremonia. La tensión con esta orden nos es nueva, existe desde el Concilio Vaticano II que fueron una serie de reformas trascendentales en la Iglesia que incorporaron el dictado de misas en distintos idiomas y de frente a los fieles. Como también lo había hecho Benedicto XVI, León XIV intentó acercarse a esta orden y reencausar el diálogo que estuvo bastante interrumpido durante el papado de Francisco pero ante la negativa de los obispos a frenar la consagración de los cuatro sacrdotes el Papa los excomulgó.

Más laicos y mujeres

La teóloga Lécaros destaca que uno de los aspectos que caracteriza al papa León es la inclusión de personas laicas a las tareas vaticanas, así como también lo hizo durante sus años en Perú. En Chiclayo, por ejemplo, puso a laicos a cargo de cáritas, del manejo de jóvenes y temas medioambientales y problemáticas migrantes. Ya en el Vaticano nombró a principios de noviembre a la mexicana María Montserrat Alvarado al frente del Dicasterio para la Comunicación. La designación de Alvarado pasó a la historia como la primera mujer laica en ocupar el puesto. Antes de ella estuvo Paolo Ruffini, nombrado por Francisco y primer laico en ocupar ese cargo. Con este este nombramiento, el papa León XIV segue los pasos de Francisco, quien apostó desde 2013 por aumentar el número de mujeres en la Iglesia, sobre todo en puestos relevantes.