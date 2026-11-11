Dónde ver la película documental del papa León XIV "León de Perú": esta es la forma

El impacto espiritual y la huella pastoral del papa León XIV en América Latina continúan conmoviendo a la comunidad internacional. Para profundizar en el costado más humano y cercano del pontífice agostiniano, se lanzó León de Perú, un emotivo documental audiovisual. La producción recorre minuciosamente los cerca de cuarenta años que Robert Francis Prevost dedicó a su labor misionera y episcopal en tierras peruanas antes de su elección como papa en el Vaticano. La obra permite adentrarse en sus rutinas cotidianas, sus travesías por el territorio andino y el vínculo indisoluble que tejió con las comunidades locales.

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Robert Prevost, como obispo de Chiclayo, Perú. (Crédito de foto: La Gaceta)

"León en Perú", disponible en streaming

Como garantía de que esta obra audiovisual llegue a la mayoría de fieles y personas interesadas, el material se encuentra disponible online a través de dos vías accesibles:

YouTube: se puede visualizar de manera gratuita en el canal oficial de YouTube de Vatican News (disponible con versiones en español y subtítulos en múltiples idiomas).

Vatican News: el documental está integrado en el portal web oficial de Vatican News, que permite el acceso a través de sus plataformas de transmisión bajo demanda y artículos multimedia informativos.

La producción y protagonistas del documental

La realización técnica y narrativa de León de Perú estuvo a cargo del equipo multimedia del Vaticano. El rodaje desplegó un viaje geográfico que abarca puntos clave de la geografía peruana en donde el actual pontífice ejerció su vocación pastoral, tales como Chiclayo, Chulucanas, Callao, Lima y Trujillo.

La fuerza de la propuesta radica en su estructura testimonial. La producción reunió valiosos relatos de amigos cercanos, religiosos de la Orden de San Agustín, colaboradores diocesanos y feligreses que trabajaron a su lado o recibieron su asistencia en momentos difíciles. Asimismo, el documental incluye piezas de archivo inéditas, imágenes de sus misas de campo y momentos entrañables de su convivencia con el pueblo peruano. El resultado final es una pieza biográfica de gran valor, que explica la sensibilidad social y la impronta misionera que definen hoy el pontificado de León XIV.