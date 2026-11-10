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Vaticano

Lista de todos los papas de la Iglesia a lo largo de la historia en orden cronológico

La Iglesia católica tuvo 267 pontífices a lo largo de casi dos mil años. Desde San Pedro hasta León XIV, quiénes fueron, cuánto duraron sus papados y cómo se ordena la lista completa de los líderes del Vaticano.

09 de noviembre, 2026 | 22.01
El Vaticano.

La elección de León XIV, en mayo de 2025, sumó un nuevo nombre a una de las sucesiones institucionales más extensas de la historia. Desde San Pedro, considerado el primer Papa por la tradición católica, hasta el actual pontífice, la Iglesia atravesó guerras, cismas, reformas religiosas, transformaciones políticas y cambios profundos en su relación con el mundo.

En total, el Vaticano reconoce a 267 pontífices en su registro oficial. La nómina permite recorrer casi dos mil años de historia y conocer quiénes ocuparon el máximo cargo de la Iglesia católica, desde los primeros obispos de Roma hasta los papas contemporáneos. A continuación, la lista completa en orden cronológico.

Cuántos papas tuvo la Iglesia católica y quién fue el primero

La Iglesia católica tuvo 267 pontífices, según el registro oficial de la Santa Sede. El primero fue San Pedro, uno de los doce apóstoles de Jesús y una figura central en la tradición cristiana. De acuerdo con la doctrina católica, fue elegido por Cristo para conducir a la comunidad de sus seguidores y es considerado el primer obispo de Roma.

A lo largo de los siglos, el papado pasó de ser una autoridad religiosa dentro del Imperio romano a convertirse en una de las instituciones con mayor influencia política, cultural y espiritual de Occidente.

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No todos los períodos fueron estables: hubo disputas por la sucesión, conflictos entre autoridades religiosas y gobernantes, períodos de cisma y pontificados que duraron apenas unos días. Un caso particular es el de Benedicto IX, que aparece tres veces en el registro oficial porque ocupó el papado en tres períodos diferentes.

La lista completa de todos los papas en orden cronológico

Del siglo I al siglo V

  1. Pedro

  2. Lino

  3. Anacleto

  4. Clemente

  5. Evaristo

  6. Alejandro I

  7. Sixto I

  8. Telesforo

  9. Higinio

  10. Pío I

  11. Aniceto

  12. Sotero

  13. Eleuterio

  14. Víctor I

  15. Ceferino

  16. Calixto I

  17. Urbano I

  18. Ponciano

  19. Antero

  20. Fabián

  21. Cornelio

  22. Lucio I

  23. Esteban I

  24. Sixto II

  25. Dionisio

  26. Félix I

  27. Eutiquiano

  28. Cayo

  29. Marcelino

  30. Marcelo I

  31. Eusebio

  32. Melquíades

  33. Silvestre I

  34. Marcos

  35. Julio I

  36. Liberio

  37. Dámaso I

  38. Siricio

  39. Anastasio I

  40. Inocencio I

  41. Zósimo

  42. Bonifacio I

  43. Celestino I

  44. Sixto III

  45. León I

  46. Hilario

  47. Simplicio

  48. Félix III

  49. Gelasio I

  50. Anastasio II

Del siglo VI al siglo X

  1. Símaco

  2. Hormisdas

  3. Juan I

  4. Félix IV

  5. Bonifacio II

  6. Juan II

  7. Agapito I

  8. Silverio

  9. Vigilio

  10. Pelagio I

  11. Juan III

  12. Benedicto I

  13. Pelagio II

  14. Gregorio I

  15. Sabiniano

  16. Bonifacio III

  17. Bonifacio IV

  18. Adeodato I

  19. Bonifacio V

  20. Honorio I

  21. Severino

  22. Juan IV

  23. Teodoro I

  24. Martín I

  25. Eugenio I

  26. Vitaliano

  27. Adeodato II

  28. Dono

  29. Agatón

  30. León II

  31. Benedicto II

  32. Juan V

  33. Conón

  34. Sergio I

  35. Juan VI

  36. Juan VII

  37. Sisinnio

  38. Constantino

  39. Gregorio II

  40. Gregorio III

  41. Zacarías

  42. Esteban II

  43. Paulo I

  44. Esteban III

  45. Adriano I

  46. León III

  47. Esteban IV

  48. Pascual I

  49. Eugenio II

  50. Valentín

  51. Gregorio IV

  52. Sergio II

  53. León IV

  54. Benedicto III

  55. Nicolás I

  56. Adriano II

  57. Juan VIII

  58. Marino I

  59. Adriano III

  60. Esteban V

  61. Formoso

  62. Bonifacio VI

  63. Esteban VI

  64. Romano

  65. Teodoro II

  66. Juan IX

  67. Benedicto IV

  68. León V

  69. Sergio III

  70. Anastasio III

  71. Landón

  72. Juan X

  73. León VI

  74. Esteban VII

  75. Juan XI

  76. León VII

  77. Esteban VIII

  78. Marino II

  79. Agapito II

  80. Juan XII

  81. León VIII

  82. Benedicto V

  83. Juan XIII

  84. Benedicto VI

  85. Benedicto VII

  86. Juan XIV

  87. Juan XV

  88. Gregorio V

  89. Silvestre II

Del siglo XI al siglo XV

  1. Juan XVII

  2. Juan XVIII

  3. Sergio IV

  4. Benedicto VIII

  5. Juan XIX

  6. Benedicto IX

  7. Silvestre III

  8. Benedicto IX

  9. Gregorio VI

  10. Clemente II

  11. Benedicto IX

  12. Dámaso II

  13. León IX

  14. Víctor II

  15. Esteban IX

  16. Nicolás II

  17. Alejandro II

  18. Gregorio VII

  19. Víctor III

  20. Urbano II

  21. Pascual II

  22. Gelasio II

  23. Calixto II

  24. Honorio II

  25. Inocencio II

  26. Celestino II

  27. Lucio II

  28. Eugenio III

  29. Anastasio IV

  30. Adriano IV

  31. Alejandro III

  32. Lucio III

  33. Urbano III

  34. Gregorio VIII

  35. Clemente III

  36. Celestino III

  37. Inocencio III

  38. Honorio III

  39. Gregorio IX

  40. Celestino IV

  41. Inocencio IV

  42. Alejandro IV

  43. Urbano IV

  44. Clemente IV

  45. Gregorio X

  46. Inocencio V

  47. Adriano V

  48. Juan XXI

  49. Nicolás III

  50. Martín IV

  51. Honorio IV

  52. Nicolás IV

  53. Celestino V

  54. Bonifacio VIII

  55. Benedicto XI

  56. Clemente V

  57. Juan XXII

  58. Benedicto XII

  59. Clemente VI

  60. Inocencio VI

  61. Urbano V

  62. Gregorio XI

  63. Urbano VI

  64. Bonifacio IX

  65. Inocencio VII

  66. Gregorio XII

  67. Martín V

  68. Eugenio IV

  69. Nicolás V

  70. Calixto III

  71. Pío II

  72. Paulo II

  73. Sixto IV

  74. Inocencio VIII

  75. Alejandro VI

El Vaticano.

Del siglo XVI al siglo XXI

  1. Pío III

  2. Julio II

  3. León X

  4. Adriano VI

  5. Clemente VII

  6. Paulo III

  7. Julio III

  8. Marcelo II

  9. Paulo IV

  10. Pío IV

  11. Pío V

  12. Gregorio XIII

  13. Sixto V

  14. Urbano VII

  15. Gregorio XIV

  16. Inocencio IX

  17. Clemente VIII

  18. León XI

  19. Paulo V

  20. Gregorio XV

  21. Urbano VIII

  22. Inocencio X

  23. Alejandro VII

  24. Clemente IX

  25. Clemente X

  26. Inocencio XI

  27. Alejandro VIII

  28. Inocencio XII

  29. Clemente XI

  30. Inocencio XIII

  31. Benedicto XIII

  32. Clemente XII

  33. Benedicto XIV

  34. Clemente XIII

  35. Clemente XIV

  36. Pío VI

  37. Pío VII

  38. León XII

  39. Pío VIII

  40. Gregorio XVI

  41. Pío IX

  42. León XIII

  43. Pío X

  44. Benedicto XV

  45. Pío XI

  46. Pío XII

  47. Juan XXIII

  48. Pablo VI

  49. Juan Pablo I

  50. Juan Pablo II

  51. Benedicto XVI

  52. Francisco

  53. León XIV

Quién es el papa actual y cuándo comenzó su pontificado

El actual líder de la Iglesia católica es León XIV. Su nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost. Fue elegido el 8 de mayo de 2025, luego del fallecimiento de Francisco, y se convirtió en el pontífice número 267 de la historia.

Nacido en Chicago, Estados Unidos, Prevost es el primer Papa estadounidense. Antes de su elección se desempeñó como prefecto del Dicasterio para los Obispos y desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa en Perú, donde también fue obispo de Chiclayo.

MÁS INFO

Su elección marcó un nuevo capítulo en la historia del Vaticano y consolidó una sucesión que comenzó, según la tradición católica, con San Pedro hace casi dos mil años.

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