Lista de todos los papas de la Iglesia a lo largo de la historia en orden cronológico

La elección de León XIV, en mayo de 2025, sumó un nuevo nombre a una de las sucesiones institucionales más extensas de la historia. Desde San Pedro, considerado el primer Papa por la tradición católica, hasta el actual pontífice, la Iglesia atravesó guerras, cismas, reformas religiosas, transformaciones políticas y cambios profundos en su relación con el mundo.
En total, el Vaticano reconoce a 267 pontífices en su registro oficial. La nómina permite recorrer casi dos mil años de historia y conocer quiénes ocuparon el máximo cargo de la Iglesia católica, desde los primeros obispos de Roma hasta los papas contemporáneos. A continuación, la lista completa en orden cronológico.
Cuántos papas tuvo la Iglesia católica y quién fue el primero
La Iglesia católica tuvo 267 pontífices, según el registro oficial de la Santa Sede. El primero fue San Pedro, uno de los doce apóstoles de Jesús y una figura central en la tradición cristiana. De acuerdo con la doctrina católica, fue elegido por Cristo para conducir a la comunidad de sus seguidores y es considerado el primer obispo de Roma.
A lo largo de los siglos, el papado pasó de ser una autoridad religiosa dentro del Imperio romano a convertirse en una de las instituciones con mayor influencia política, cultural y espiritual de Occidente.
No todos los períodos fueron estables: hubo disputas por la sucesión, conflictos entre autoridades religiosas y gobernantes, períodos de cisma y pontificados que duraron apenas unos días. Un caso particular es el de Benedicto IX, que aparece tres veces en el registro oficial porque ocupó el papado en tres períodos diferentes.
La lista completa de todos los papas en orden cronológico
Del siglo I al siglo V
-
Pedro
-
Lino
-
Anacleto
-
Clemente
-
Evaristo
-
Alejandro I
-
Sixto I
-
Telesforo
-
Higinio
-
Pío I
-
Aniceto
-
Sotero
-
Eleuterio
-
Víctor I
-
Ceferino
-
Calixto I
-
Urbano I
-
Ponciano
-
Antero
-
Fabián
-
Cornelio
-
Lucio I
-
Esteban I
-
Sixto II
-
Dionisio
-
Félix I
-
Eutiquiano
-
Cayo
-
Marcelino
-
Marcelo I
-
Eusebio
-
Melquíades
-
Silvestre I
-
Marcos
-
Julio I
-
Liberio
-
Dámaso I
-
Siricio
-
Anastasio I
-
Inocencio I
-
Zósimo
-
Bonifacio I
-
Celestino I
-
Sixto III
-
León I
-
Hilario
-
Simplicio
-
Félix III
-
Gelasio I
-
Anastasio II
Del siglo VI al siglo X
-
Símaco
-
Hormisdas
-
Juan I
-
Félix IV
-
Bonifacio II
-
Juan II
-
Agapito I
-
Silverio
-
Vigilio
-
Pelagio I
-
Juan III
-
Benedicto I
-
Pelagio II
-
Gregorio I
-
Sabiniano
-
Bonifacio III
-
Bonifacio IV
-
Adeodato I
-
Bonifacio V
-
Honorio I
-
Severino
-
Juan IV
-
Teodoro I
-
Martín I
-
Eugenio I
-
Vitaliano
-
Adeodato II
-
Dono
-
Agatón
-
León II
-
Benedicto II
-
Juan V
-
Conón
-
Sergio I
-
Juan VI
-
Juan VII
-
Sisinnio
-
Constantino
-
Gregorio II
-
Gregorio III
-
Zacarías
-
Esteban II
-
Paulo I
-
Esteban III
-
Adriano I
-
León III
-
Esteban IV
-
Pascual I
-
Eugenio II
-
Valentín
-
Gregorio IV
-
Sergio II
-
León IV
-
Benedicto III
-
Nicolás I
-
Adriano II
-
Juan VIII
-
Marino I
-
Adriano III
-
Esteban V
-
Formoso
-
Bonifacio VI
-
Esteban VI
-
Romano
-
Teodoro II
-
Juan IX
-
Benedicto IV
-
León V
-
Sergio III
-
Anastasio III
-
Landón
-
Juan X
-
León VI
-
Esteban VII
-
Juan XI
-
León VII
-
Esteban VIII
-
Marino II
-
Agapito II
-
Juan XII
-
León VIII
-
Benedicto V
-
Juan XIII
-
Benedicto VI
-
Benedicto VII
-
Juan XIV
-
Juan XV
-
Gregorio V
-
Silvestre II
Del siglo XI al siglo XV
-
Juan XVII
-
Juan XVIII
-
Sergio IV
-
Benedicto VIII
-
Juan XIX
-
Benedicto IX
-
Silvestre III
-
Benedicto IX
-
Gregorio VI
-
Clemente II
-
Benedicto IX
-
Dámaso II
-
León IX
-
Víctor II
-
Esteban IX
-
Nicolás II
-
Alejandro II
-
Gregorio VII
-
Víctor III
-
Urbano II
-
Pascual II
-
Gelasio II
-
Calixto II
-
Honorio II
-
Inocencio II
-
Celestino II
-
Lucio II
-
Eugenio III
-
Anastasio IV
-
Adriano IV
-
Alejandro III
-
Lucio III
-
Urbano III
-
Gregorio VIII
-
Clemente III
-
Celestino III
-
Inocencio III
-
Honorio III
-
Gregorio IX
-
Celestino IV
-
Inocencio IV
-
Alejandro IV
-
Urbano IV
-
Clemente IV
-
Gregorio X
-
Inocencio V
-
Adriano V
-
Juan XXI
-
Nicolás III
-
Martín IV
-
Honorio IV
-
Nicolás IV
-
Celestino V
-
Bonifacio VIII
-
Benedicto XI
-
Clemente V
-
Juan XXII
-
Benedicto XII
-
Clemente VI
-
Inocencio VI
-
Urbano V
-
Gregorio XI
-
Urbano VI
-
Bonifacio IX
-
Inocencio VII
-
Gregorio XII
-
Martín V
-
Eugenio IV
-
Nicolás V
-
Calixto III
-
Pío II
-
Paulo II
-
Sixto IV
-
Inocencio VIII
-
Alejandro VI
Del siglo XVI al siglo XXI
-
Pío III
-
Julio II
-
León X
-
Adriano VI
-
Clemente VII
-
Paulo III
-
Julio III
-
Marcelo II
-
Paulo IV
-
Pío IV
-
Pío V
-
Gregorio XIII
-
Sixto V
-
Urbano VII
-
Gregorio XIV
-
Inocencio IX
-
Clemente VIII
-
León XI
-
Paulo V
-
Gregorio XV
-
Urbano VIII
-
Inocencio X
-
Alejandro VII
-
Clemente IX
-
Clemente X
-
Inocencio XI
-
Alejandro VIII
-
Inocencio XII
-
Clemente XI
-
Inocencio XIII
-
Benedicto XIII
-
Clemente XII
-
Benedicto XIV
-
Clemente XIII
-
Clemente XIV
-
Pío VI
-
Pío VII
-
León XII
-
Pío VIII
-
Gregorio XVI
-
Pío IX
-
León XIII
-
Pío X
-
Benedicto XV
-
Pío XI
-
Pío XII
-
Juan XXIII
-
Pablo VI
-
Juan Pablo I
-
Juan Pablo II
-
Benedicto XVI
-
Francisco
-
León XIV
Quién es el papa actual y cuándo comenzó su pontificado
El actual líder de la Iglesia católica es León XIV. Su nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost. Fue elegido el 8 de mayo de 2025, luego del fallecimiento de Francisco, y se convirtió en el pontífice número 267 de la historia.
Nacido en Chicago, Estados Unidos, Prevost es el primer Papa estadounidense. Antes de su elección se desempeñó como prefecto del Dicasterio para los Obispos y desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa en Perú, donde también fue obispo de Chiclayo.
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Su elección marcó un nuevo capítulo en la historia del Vaticano y consolidó una sucesión que comenzó, según la tradición católica, con San Pedro hace casi dos mil años.