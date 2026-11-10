Cómo ver en vivo la visita del papa León XIV a Córdoba

La visita del papa León XIV a Córdoba tendrá una cobertura especial por televisión y streaming, para que los fieles de todo el país puedan seguir cada momento de su paso por la provincia. Este martes 10 de noviembre, el Pontífice llegará a la capital cordobesa a las 9 y encabezará una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

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La agenda también incluirá un recorrido en Papamóvil por las principales avenidas de la ciudad, un saludo desde el balcón del Arzobispado y un encuentro pastoral en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Para quienes no puedan asistir presencialmente, habrá transmisiones oficiales y coberturas periodísticas especiales. Además, las autoridades organizaron distintos puntos con pantallas para seguir las actividades del Papa.

Dónde ver en vivo al papa León XIV en Córdoba: el streaming oficial

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) prepara una transmisión especial de aproximadamente 55 horas durante los cuatro días de la visita apostólica, del 8 al 11 de noviembre. El streaming estará a cargo del equipo de Misioneros Digitales de Argentina y se podrá seguir a través del canal oficial de YouTube del Episcopado.

La propuesta incluirá la cobertura de las principales actividades de León XIV, con corresponsales en distintos puntos del recorrido, testimonios y explicaciones sobre los encuentros y celebraciones. De esta manera, quienes no puedan acercarse a Buenos Aires, Córdoba o Luján tendrán la posibilidad de seguir la agenda papal desde sus celulares, computadoras o televisores.

La Voz del Interior y Canal C Argentina, por su parte, preparan una cobertura periodística especial de la jornada cordobesa, con alrededor de 20 horas de transmisión en directo, móviles desde los principales puntos del itinerario y seguimiento del recorrido del Papamóvil. La cobertura podrá verse a través de la pantalla de Canal C y las plataformas digitales de La Voz.

Cuáles son los lugares que visitará León XIV en Córdoba y dónde se podrá ver al Papa

El recorrido del Pontífice tendrá cuatro puntos principales de encuentro con los fieles. La recomendación de las autoridades es elegir con anticipación dónde participar, ya que la convocatoria será multitudinaria y los desplazamientos entre los distintos sectores podrían resultar complicados.

1. FAdeA: la misa multitudinaria

La primera actividad será la misa central del martes 10 de noviembre, a las 10, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de la Fábrica Argentina de Aviones, ubicado en la zona de Ruta 20 y avenida Circunvalación.

Se espera una convocatoria de aproximadamente 800.000 personas. El predio estará dividido en cuadrantes y contará con más de 50 pantallas para que los asistentes puedan seguir la celebración y ver de cerca al Pontífice. Antes de la misa, León XIV realizará un recorrido en Papamóvil por el lugar para saludar a los fieles.

Además, las pantallas permitirán seguir la continuidad de su agenda una vez finalizada la celebración religiosa.

2. El recorrido en Papamóvil por las avenidas de Córdoba

Después de la misa, el Papa se trasladará hasta avenida Colón y Santa Fe, donde comenzará su recorrido en Papamóvil por la ciudad. El itinerario continuará por avenida Colón, avenida General Paz, avenida Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen, hasta llegar al Arzobispado. Durante el trayecto, el vehículo avanzará a baja velocidad para facilitar el saludo del Pontífice a las personas que se acerquen a las calles.

A diferencia de los otros puntos de la agenda, este tramo no contará con pantallas para seguir la transmisión: quienes quieran verlo personalmente deberán ubicarse a lo largo del recorrido.

3. El Arzobispado: el saludo desde el balcón

Una vez finalizado el recorrido en Papamóvil, León XIV llegará al Arzobispado de Córdoba, donde está previsto que salude a los fieles desde el balcón del edificio, sobre avenida Hipólito Yrigoyen.

El sector habilitado para el público estará ubicado entre la calle Montevideo y Plaza España. Las autoridades estiman que podrá recibir hasta 200.000 personas y habrá pantallas distribuidas sobre la avenida para seguir las actividades.

4. La Catedral de Córdoba: el encuentro con la Iglesia local

La última actividad de la agenda cordobesa será a las 15.15 en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Allí, el Papa mantendrá un encuentro pastoral con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral.

Se trata de una actividad de carácter privado, aunque los fieles podrán acompañar desde la Plaza San Martín, frente al templo. La convocatoria estimada para este sector es de alrededor de 15.000 personas.

Después del encuentro, León XIV emprenderá el regreso hacia el aeropuerto para viajar a Buenos Aires. La partida está prevista para las 16.55.

Cómo organizarse para ver al Papa en Córdoba: horarios y recomendaciones

Las autoridades provinciales, municipales y eclesiásticas recomendaron elegir un solo punto del recorrido para participar de la visita. La cantidad de personas esperada, los cortes de tránsito y las restricciones de circulación pueden dificultar los traslados entre los distintos escenarios.

Para asistir a la vigilia joven y a la misa en FAdeA es necesario realizar la inscripción a través del sitio oficial de la visita. Las puertas del predio abrirán el lunes 9 de noviembre a las 18, mientras que la vigilia comenzará a las 19.

La organización también recomienda llevar agua, ropa cómoda, protector solar, repelente, alimentos y documentación personal. Quienes planeen pasar la noche en el predio podrán llevar bolsas de dormir, aunque no estará permitido instalar carpas.

Toda la información sobre el recorrido, los accesos, las inscripciones, los mapas y las recomendaciones está disponible en el sitio oficial El Papa en Córdoba.

Papa León XIV.

Con una misa multitudinaria, un recorrido abierto por las calles y encuentros con la comunidad religiosa, Córdoba será uno de los escenarios centrales de la visita de León XIV a la Argentina. Para quienes no puedan participar presencialmente, el streaming oficial y las coberturas periodísticas permitirán seguir la jornada desde cualquier lugar del país.