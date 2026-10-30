Misa del papa León XIV en Córdoba: qué objetos están permitidos y prohibidos para entrar al predio de Fadea

El papa León XIV visitará Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre y, dentro de su gira por el país, una de sus paradas será en Córdoba, donde encabezará una misa masiva en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) el martes 10 de noviembre.

{{{htmlAmp}}}

Misa del papa León XIV en Córdoba: qué objetos están prohibidos y permitidos para entrar

Desde la Arquidiócesis de Córdoba, a cargo de la organización de la misa en Fadea, lanzaron una serie de recomendaciones para “vivir esta gran fiesta con alegría, cuidado y fraternidad”, frente a la expectativa de que será un encuentro masivo. Si bien varios objetos estarán restringidos, se podrá ingresar con alimentos, bebidas y elementos para tener una estadía más cómoda en el lugar.

En detalle, a la misa del papa León XIV en Córdoba no se puede ingresar con los siguientes objetos:

Bebidas alcohólicas.

Envases de vidrio.

Carpas y sombrillas.

Valijas, bolsos de gran tamaño, mochilas de más de 15 litros.

Mascotas.

Velas.

Bicicletas, monopatines y rollers.

Cascos de moto o bicicleta.

Elementos punzocortantes.

Armas.

Pirotecnia.

Drones.

Láseres y punteros láser.

Walkie-talkies.

Megáfonos y bocinas de aire.

Paraguas no plegables.

Astas o bastones rígidos.

Computadoras.

Objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.

Mientras que sí se podrá ingresar con:

Bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros.

Bolsas para residuos.

Papel higiénico, pañuelos y toallas húmedas.

Paraguas plegables.

Baterías externas para celulares.

Banderas argentinas o de la Iglesia con asta flexible.

Linternas de mano.

Binoculares pequeños.

Bastones y muletas.

Botellas y recipientes plásticos.

Termo y mate.

Alimentos con utensilios descartables.

Gorra, protector solar y repelente.

Abrigo y capa de lluvia.

Conservadoras.

Reposeras o sillas plegables.

Bolsa de dormir y aislante.

Cómo será la misa del papa León XIV en Córdoba

Se especula que la misa en Fadea será masiva, por lo que se recomienda llegar con tiempo para poder ingresar. En el lugar habrá pantallas gigantes, baños químicos, puestos sanitarios y de seguridad especial con el objetivo de garantizar el bienestar y facilitar la permanencia de los asistentes.

El papa León XIV brindará una misa central en el predio de Fadea de Córdoba

Se espera que la misa comience a las 10 hs y que en la previa haya varios artistas para recibir al sumo pontífice y brindarles un espectáculo al público de fieles. Los confirmados por ahora son: José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae.